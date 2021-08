ORF III und 3sat feiern Burgenland-Klassik-Wochenende mit Kultursommerproduktionen aus Mörbisch und St. Margarethen 2021

Mit „Turandot“ aus der Oper im Steinbruch am 4. September in 3sat und „Galanacht aus Mörbisch: Die schönsten Melodien“ am 5. September in ORF III

Wien (OTS) - Der ORF-III-Kultursommer und der 3satFestspielsommer steuern allmählich auf deren jeweiliges Finale zu – nicht aber, ohne dem Burgenland, das 2021 seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich feiert, ein hochkarätiges Klassik-Wochenende zu widmen: Am Samstag, dem 4. September, gibt es in 3sat Giacomo ein Dacapo von Puccinis Welterfolg „Turandot“ aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen 2021, dessen Premiere am 14. Juli live in ORF III zu sehen war. Anschließend an die opulente Operninszenierung um 22.20 Uhr kann das 3sat-Publikum mit der Dokumentation „Herz und Leidenschaft – Turandot im Steinbruch“ einen Blick hinter die Kulissen der Produktion werfen. Tags darauf am Sonntag, dem 5. September, präsentiert ORF III unter dem Titel „Galanacht aus Mörbisch: Die schönsten Melodien“ die Höhepunkte der Gala „100 Jahre Burgenland – 100 Minuten Dankeschön“, zu der das Land am 27. August alle Burgenländerinnen und Burgenländer, die während der Corona-Krise einen besonderen Beitrag geleistet haben, in die Seefestspiel-Arena Mörbisch lud. ORF III zeigt daraus die schönsten Melodien aus Operette und Musical – u. a. aus „West Side Story“, „Gräfin Mariza“ und „Die lustige Witwe“.

Das Burgenland-Klassik-Wochenende im Detail:

Samstag, 4. September

20.15 Uhr in 3sat: „Turandot“ aus der Oper im Steinbruch, St. Margarethen

Drei Rätsel stellt die geheimnisvolle Prinzessin Turandot jedem Mann, der um ihre Hand anhält. Als ein namenloser Prinz die teuflischen Rätsel löst, stellt er der störrischen Prinzessin seinerseits eine Aufgabe: Sie soll ihm seinen Namen nennen. Turandot verhängt über ihr Volk ein Verbot zu schlafen, bis der Name des Unbekannten gefunden ist. Mit „Keiner schlafe – Nessun dorma!“ gelang Giacomo Puccini eine der beliebtesten Arien der gesamten Opernliteratur. In der Titelpartie ist Martina Serafin zu erleben. Es musizieren unter der Leitung von Giuseppe Finzi das Piedra Festivalorchester und der Philharmonia Chor Wien. Für die Inszenierung zeichnet Thaddeus Strassberger verantwortlich. Das aufwendige Bühnenbild wurde von Paul Tate dePoo gestaltet.

22.20 Uhr in 3sat: „Herz und Leidenschaft – Turandot im Steinbruch“

Anschließend an die opulente Operninszenierung kann das 3sat-Publikum mit der Dokumentation „Herz und Leidenschaft – Turandot im Steinbruch“ einen Blick hinter die Kulissen werfen, sieht, wie diese aufwendige Opernproduktion entstanden ist und mit welcher Leidenschaft an der Umsetzung der Ideen gearbeitet wurde. Es sind Backstage-Einblicke, die das Publikum sonst nicht bekommt.

Sonntag, 5. September

20.15 Uhr in ORF III: „Galanacht aus Mörbisch: Die schönsten Melodien“

In einer einzigartigen Gala von der atemberaubenden Seebühne wirkt Alfons Haider – neben Clemens Unterreiner, Valerie Luksch, Paul Schweinester, Svenja Isabella Kallweit und Wolfgang Resch – selbst als Darsteller und Sänger mit. Das Publikum darf sich auf ein Potpourri der schönsten Melodien aus gefeierten Musicals wie „West Side Story“, beliebten Operetten wie Franz Lehárs „Lustige Witwe“ und berühmten Opern wie Giuseppe Verdis „Rigoletto“ vor der malerischen Kulisse des Neusiedler Sees freuen. Die musikalische Leitung hat Michael Schnack, es spielt das Seefestspielorchester Mörbisch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at