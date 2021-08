Junge ÖVP: Herzliche Gratulation an Sebastian Kurz!

Sensationelles Wahlergebnis beweist den großen Zusammenhalt innerhalb der Volkspartei

St. Pölten (OTS) - Sebastian Kurz wurde heute mit 99,4 % der Delegierten-Stimmen in seiner Funktion als Bundesparteiobmann der Volkspartei eindrucksvoll bestätigt. „Im Namen der Jungen ÖVP gratuliere ich sehr herzlich zu diesem sensationellen Ergebnis", so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP Abg.z.NR Claudia Plakolm. „Es beweist, dass wir als Volkspartei geschlossen hinter Sebastian Kurz stehen!“

Gerade die letzten Monate waren geprägt von Herausforderungen. „Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt als Land gestärkt aus der Krise kommen. Als Junge ÖVP tragen wir den erfolgreichen Kurs von unserem Bundesparteiobmann mit und wollen in den nächsten Monaten gemeinsam für einen echten Digitalisierungsschub in unseren Schulen sorgen und aber auch den Faktor Arbeit weiter entlasten“, so Plakolm abschließen.

