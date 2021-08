FLy, die risikofreie Launchpad-Lösung zum Schutz von Geldern bei Investitionen in eine IDO

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Beteiligung an einem IDO kann für einen Anleger oft lukrativ sein, aber manchmal kann es ziemlich schwierig sein, auf den neuen x100-Krypto-Juwel zu stoßen.Wenn Sie wissen wollen, was ein IDO ist, und welche Vor- und Nachteile damit verbunden sind, lesen Sie unseren Artikel bei VRM Research

IDOs sind nicht immer profitabel

Unglücklicherweise bleiben Vorverkaufs- und IDO-Investoren manchmal mit wertlosen Tokens zurück.

Paradebeispiel für eine derartige Situation sind die IDO-Ergebnisse von Crypto Puzzles mit -92,8% ROI

und Algo Painter mit -82,8%

Verschiedenen Gründe sind dafür verantwortliche, so versäumte der Entwickler beispielsweise, Liquidität bereitzustellen, oder dieser stellte die Liquidität zunächst bereit, zog sie später aber wieder ab (man spricht dann von einem "Rug Pull", einem "Wegziehen des Teppichs").

Rug Pull

Bei eine Rug Pull geben Krypto-Entwickler ein Projekt auf und verschwinden mit den Geldern der Investoren. Rug Pulls kommen manchmal im DeFi-Ökosystem vor, insbesondere auf DEXs: Arglistige Personen erstellen dort einen Token, listen ihn auf einem DEX und koppeln ihn mit einer führenden Kryptowährung wie Ethereum.

Sobald jedoch eine beträchtliche Anzahl von Anlegern ihre ETH gegen den gelisteten Token eintauscht, ziehen die Ersteller alles aus dem Liquiditätspool ab und treiben den Preis des Coins auf null.

Wie können Sie sicherstellen, dass Sie nicht Opfer eines Rug Pull werden

Dezentrale Börsen wie Uniswap ermitteln die Preise der Token in einem Pool algorithmisch in Abhängigkeit von den verfügbaren Guthaben. Überprüfen Sie die Liquidität des Projekts in einem Pool, bevor Sie investieren, und prüfen Sie, ob der Token-Pool für einen bestimmten Zeitraum gesperrt ist. Dies ist jedoch nicht immer möglich, da nicht jedes Projekt vor einer IDO Liquidität in den Pool einbringt.

Selbst wenn das Projekt zuverlässig und seriös erscheint, selbst wenn bekannte Investoren und Unternehmen darein investieren, ist das keine Garantie für positive Ergebnisse. Die Schöpfer der Münze können sogar einen vorübergehenden Hype auf Telegram, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen erzeugen und zunächst eine beträchtliche Menge an Liquidität in ihren Pool einbringen, um das Vertrauen der Anleger zu fördern und ein FOMO zu erzeugen, das mehr Menschen dazu bringt, in den Token zu investieren.

FLy schützt Kunden und Investoren vor den Risiken einer IDO

Das FLy-Team fördert das Prinzip der vollständigen Transparenz und kennt die Bedürfnisse der Anleger. Darum hat es eine Launchpad Plattform entwickelt, die ihren Nutzern ein hohes Maß an Risikoschutz im volatilen Bereich der DeFi-Investitionen bietet.

DasFLy , welches von seinem Utility-TokenFranklin (FLy) , getragen wird, dient als Antriebskraft für die Plattform. FLy ist ein Utility Token mit einem konkreten Zweck: Durch den Besitz von FLy Token erhält man Zugang zum Launchpad und zum risikofreien IDO. Dies ist ein besonderes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Launchpad-Plattformen. FLy-Token-Inhaber erhalten auch Zugang zu Lösungen wie Handelssignale für den manuellen und API-Handel, die von quantitativen Handelsalgorithmen erzeugt werden, FLyDEX für Händler und DeFi-Lösungen für FLy-Token, wie Staking und Farming, eine Netzwerk-https://tokenfly.co/ - usage/3Brücke, Escrow sowie weiteren Services, die aktuell in Planung sind.

Risikofreie IDOs auf der FLy-Plattform. Fallstudie

Wie bereits erwähnt, kann eine IDO für Investoren riskant sein. Deshalb ist es extrem wichtig, mit der richtigen Plattform an einer solchen Anlageform teilzunehmen, nämlich einer Plattform, die den maximalen Nutzen für die Investorengemeinschaft gewährleistet und ihre Kunden schützt.

Beispielsweise hatte am 5. August 2021 ein Projekt namens CFL365.Finance eine IDO für seinen Token auf der FLy Launchpad Plattform. Der IDO wurde innerhalb von 30 Minuten nach dem Start vollständig investiert und mit einem doppelt so hohen Betrag wie nötig abgeschlossen. Leider entsprach die Performance des $CFL365-Tokens nicht dem Risikomanagement-Profil.

FLy kümmert sich um die Gemeinschaft und um die Gemeinschaft profitabel zu erhalten, stoppte es die Tokenverteilung. Um die FLy-Community vor Verlusten zu schützen, wurden alle USDT-Token, die an der IDO teilgenommen hatten, freigegeben

Darüber hinaus erhielten FLy-Launchpad-Teilnehmer einen kostenlosen Airdrop in $CFL365-Tokens entsprechend der Menge anFLy-Tokens in ihrer Geldbörse.

Das FLy Launchpad ist risikofrei, denn das Team verlässt seine Community nicht bei einer schlechten Leistung eines Projekts, sondern erstattet die Gelder zurück. Alle Informationen über den IDO-Prozess werden über denFLy und BO Newsletter und offiziellen weltweiten Gemeinschaftskanal gesendet.

Sie können alle Transaktionen dieses Falles hier überprüfen:

https://bscscan.com/tx/0x5db49501c87a784fc0f695c82885b3304834c882539e3b135888285655beea14

Tokens Airdrop:

https://bscscan.com/tx/0x52bbc9f61c410c88eda92315e592055bf7d7f54a42ff0f6917b0726e2289d16f

https://bscscan.com/tx/0xc9196878ff84737edf23af8fe606955ec7e345ffe9bc67f4ed6d5272ba7066e8

USDT Rückgabe:

https://bscscan.com/tx/0xba0296e351cfca0191035218cc3ae1cd71f633933d182d56016942e8576861c9

https://bscscan.com/tx/0x8f298d46ccf5ee8eac2ca7488a3bb466095f217e008707557a61423e6cd4b0b0

Informationen zu Fly Launchpad

FLy Launchpadhilft und berät Projektteams, wie sie am besten Communities gewinnen und für einen erfolgreichen Start die Anzahl der Investoren ihres Tokens erhöhen können. Das Launchpad bietet einen umfassenden Fundraising-Service, der von der Beratung bis zur Unterstützung nach der Notierung, dem Marketing und dem Market-Making-Support reicht.

Das FLy-Team sucht nach starken Projekten mit einer einzigartigen und innovativen Vision im Kryptobereich.

Die FLy-Community genießt die Möglichkeit, in qualitativ hochwertige Projekte zu guten Konditionen zu investieren, die den institutionellen Pre-Seed- und Seed-Runden ähneln.

FLy Launchpad bietet völlig risikolose IDOs und schafft eine Win-Win-Situation für Projekte und Investoren.

Vorteile von Fly Launchpad für Investoren und Projekte

Große Community und relevante Expertise für Projekte, Pre- und Post-IDO-Unterstützung mit Marketing, Preismanagement und Beratung.

Die FLy-Gemeinschaft könnte als Geldgeber für qualitativ hochwertige Projekte fungieren, in die investiert werden kann.

Risiko - Schutz für FLy-Token-Inhaber, falls ein IDO-Token schlecht abschneidet oder ein Team sich unfair verhält, erhalten die Token-Inhaber ihre Investition ohne Verluste zurück.

Teilnahme an einer IDO auf der FLy-Plattform

Teilnehmer müssen mehr als 100 FLy Tokens (BSC/ ETH-Netzwerk) in ihrer Web-Wallet haben (Metamask zum Beispiel)

(BSC/ ETH-Netzwerk) in ihrer Web-Wallet haben (Metamask zum Beispiel) Die Teilnehmer müssen über den entsprechenden Geldbetrag für ihren Investitionsantrag verfügen

Fly-Token-Inhaber müssen ein Projekt auswählen, in das investiert werden soll.

Sie müssen ihre entsprechende Wallet mit launchpad.bo.market verbinden

Sie müssen einen Investitionsbetrag festlegen und den Investitionsantrag genehmigen

Gewinnen Sie in einer Lotterie

Tätigen Sie eine Investition

Erhalten Sie Token aus einem Token-Verkauf

Aktueller Preis des FLy-Tokens

Der Preis des FLy-Tokens stieg am vergangenen Wochenende auf +170% und das Handelsvolumen für FLy-Token stellte mit mehr als 10 Mio. $ einen Rekord auf. Es wird erwartet, dass der Wert von Fly aufgrund neuer Partnerschaften und neuer Dienstleistungen, die auf den Markt kommen, weiter steigen wird. Es hat auf jeden Fall großes Zukunftspotential.Fügen Sie FLy Token zu Ihrer CoinMarketCap-Beobachtungsliste hinzu. Wenn Sie Ihr Portfolio diversifizieren möchten, könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein, um FLy in Betracht zu ziehen.

Fly hat noch viele weitere Lösungen geplant und es wird noch viele weitere spannende Ankündigungen zu den neuesten Updates geben. Bleiben Sie dran!

Website:https://tokenfly.co/

Twitter:https://twitter.com/FrankLinYield

Telegram:Telegram Globaler Gemeinschaftskanal

Bekanntgaben auf Telegram https://t.me/TokenFLyBlackOcean

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601715/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601716/2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601717/3.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601718/4.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601719/5.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Olga Prokhorova

op @ vrm.trade

+79855471207