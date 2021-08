ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 35 von 30. August 2021 bis 05. September 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 30. August 2021

BM Gernot Blümel nimmt am Europäischen Forum Alpbach teil

11:00-12:45 BM Klaudia Tanner nimmt am Truppenbesuch des Führungsunterstützungsbataillons 2 teil (Krobatinkaserne, Salzburgerstraße 1, 5600 St. Johann im Pongau)

17:00 EP-Vizepräsident Othmar Karas, StS Magnus Brunner und Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner diskutieren im Rahmen des BürgerInnen Forum Europa zum Thema Wirtschaft und Umwelt (Livestream unter bgfe.at/live; Bad Blumau, Steiermark)

18:00 BM Klaudia Tanner nimmt am Kraftgespräch/ÖAAB Sicherheitsstammtisch Wals (Garnisionsgemeinde der Schwarzenbergkaserne) teil (Laschenskyhof, Josef-Hauthalerstr. 2, 5071 Viehausen)

18:15 BM Gernot Blümel nimmt gemeinsam mit seinem portugiesischen und slowenischen Amtskollegen im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach an der Podiumsdiskussion „Government Debts in the European Union – A Way Forward“ teil (Congress Centrum Alpbach)

Mittwoch, 01. September 2021

Pressekonferenz mit BM Martin Kocher zum Thema „Aktuelles zum Arbeitsmarkt“

BM Martin Kocher nimmt am Europäischen Forum Alpbach teil (bis 03. September)

10:30-12:00 BM Alexander Schallenberg und Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch nehmen an der Veranstaltung "Politik-Brunch: Geopolitics Quo Vadis?" mit Ex-EU-Kommissar Pascal Lamy und FAZ-London-Korrespondent Philip Plickert teil (Hotel Alphof Dorf 486, 6236 Alpbach)

18:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka spricht die einleitenden Worte bei der Verleihung des "CAMILLO AWARD 2021" / Bundesverband Rettungsdienst (Palais Epstein, 1010 Wien)

BM Klaudia Tanner nimmt am Informellen Verteidigungsministertreffen teil (bis 02. September; Ljubljana/BRDO Slowenien)

Donnerstag, 02. September 2021

10:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet die Gartenbaumesse Tulln und nimmt um 11:45 an der Podiumsdiskussion auf der ORF NÖ Bühne teil (Messe Tulln)

12:30-13:30 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch nimmt an der Veranstaltung "Alpbach-Salon: Civic Values in Transformation" mit FAZ-London-Korrespondent Philip Plickert und Prof. Gertrud Höhler teil (Gasthof Jakober, Alpbach 169, 6236 Alpbach)

Freitag, 03. September 2021

19:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt am Grafenegg Sommerfestival teil

19:00 BM Klaudia Tanner besucht die Veranstaltung "Götterklang trifft Donaugold" in Tulln (Minoritensaal, Nibelungenplatz 4, 3430 Tulln)

Samstag, 04. September 2021

11:00-13:00 BM Klaudia Tanner nimmt am 1. Österreichischen Rauchfangkehrer-Tag teil (Sonntagberg 1, 3332 Sonntagberg)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/