AVISO: Akkreditierung für Fünfte IPU-Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen in Wien

Parlamentsdirektion richtet von 06. bis 09. September Medienzentrum im Austria Center Vienna ein

Wien (PK) - Die Fünfte Weltkonferenz der ParlamentspräsidentInnen, das erste physische interparlamentarischen Großtreffen seit Beginn der COVID-19-Pandemie, findet am 7. und 8. September in Wien statt. Mehr als 110 ParlamentspräsidentInnen aus der ganzen Welt werden in Wien erwartet, um an der von der Interparlamentarischen Union (IPU) und dem österreichischen Parlament in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen organisierten Konferenz teilzunehmen.

Die zweitägige Konferenz steht unter dem Motto "Parlamentarische Führung für einen effektiveren Multilateralismus, der Frieden und nachhaltige Entwicklung für die Menschen und den Planeten bringt".

Am Tag vor der Konferenz, dem 6. September, findet das dreizehnte Gipfeltreffen der Parlamentspräsidentinnen statt und am 9. September folgt das erste globale Parlamentariertreffen zum Thema Terrorismusbekämpfung.

Medienzentrum im Austria Center Vienna

Alle Sitzungen finden im Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien) statt. Ein Medienzentrum mit Live-Streaming der Plenarsitzungen wird den Medien in Halle K2 zur Verfügung stehen. Der Zugang zum Hauptplenarsaal ist aufgrund der COVID-19-Maßnahmen eingeschränkt.

Am Dienstag, den 7. September ist um 13.00 Uhr im Medienzentrum eine Pressekonferenz mit VertreterInnen der IPU und dem österreichischen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka geplant.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort unter Angabe von Name, Titel, Medium, persönlicher E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer über press @ ipu.org möglich. Für die Anmeldung ist die elektronische Übermittlung eines Medienausweises bzw. Akkreditivs eines Medienunternehmens erforderlich. (Schluss) kuc

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl