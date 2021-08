Neubau: „Bajazzo Invasion“ im Theater am Spittelberg

Wien (OTS/RK) - Bis Donnerstag, 30. September, bietet das „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) für Groß und Klein ein abwechslungsreiches „Sommerprogramm 2021“. Heute, Freitag, trägt das Trio „SarahBernhardt“ mit Gesang, Ukulele und Harfe stimmungsvolle Dialekt-Chansons vor. Start: 19.00 Uhr. Karten: 23 Euro. Am Samstag, 28. August, bringt das Quartett „Bajazzo Invasion“, bestehend aus dem Duo „Desolato“ und dem Duo „Die Buschs“, seine erwachsenen Zuseherinnen und Zuseher mit einem zeitgemäßen clownesken Programm zum Lachen. Beschrieben werden die Darbietungen vom Theater mit den Worten: „Clown-Tradition am Puls der Zeit“. Die deutschen Akteure haben Auszeichnungen erhalten und umrahmen ihre kuriosen Clownerien mit Zaubereien. Beginn: 19.00 Uhr. Eintritt: 25 Euro. Information und Karten: Telefon 526 13 85 und E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Am Sonntag, 29. August, wendet sich das Quartett „Bajazzo Invasion“ an ein junges Publikum ab 4 Jahren: Im Programm „Zauberkunst, Clownerie und Komik“ treffen die Clowns auf Außerirdische und es kommt zu allerhand skurrilen Szenen. Angekündigt wird diese Kinder-Matinee mit dem Versprechen „Komischer geht’s nicht!“. Anfang: 11.00 Uhr. Karten: 9 Euro.

Der vielfältige sommerliche Spielplan 2021 des „Theater am Spittelberg“ kann sich sehen lassen: Zum Beispiel treten bis Donnerstag, 30. September, noch die Künstler Andrea Eckert, Ernst Molden, Hans Theessink, Nicole Beutler, Geri Schuller, Ulli Bäer, Matthias Kempf, Andy Baum, das „Diknu Schneeberger Trio“ sowie das Duo „Die Strottern“ auf. Die Theaterleitung veröffentlicht eine vollständige Übersicht (mit den aktuellen Corona-Regelungen) im Internet: www.theateramspittelberg.at.

