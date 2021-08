ORF-Premiere: Start für „Die Macht der Kränkung“ am 29. August um 20.15 Uhr in ORF 2

Topbesetzte sechsteilige ORF/ZDFneo-Dramaserie mit u. a. Julia Koschitz und Murathan Muslu; Fortsetzung in Doppelfolge am 3. September

Wien (OTS) - Auftakt für „Die Macht der Kränkung“! Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen ORF/ZDFneo-Dramaserie stehen am Sonntag, dem 29. August 2021, ab 20.15 Uhr als ORF-Premiere auf dem Programm von ORF 2. Die Serie zeichnet die Vorgeschichte eines Amoklaufs in einem Einkaufszentrum nach. Ganz unterschiedliche Menschen, deren Wege sich kreuzen, haben mit einer tiefsitzenden Kränkung zu kämpfen. Bei einem von ihnen entlädt sich die aufgestaute Wut, Verzweiflung und Ausweglosigkeit, und es kommt zu einem gewaltsamen Ausbruch.

In jeder Folge stehen dabei das Schicksal und die Kränkungen einer Person im Fokus, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät und so zum Täter bzw. zur Täterin werden könnte. Jede der Hauptfiguren erfährt Kränkungen und wird auch selbst zum Kränkenden. Doch wann sitzt der Schmerz bei einem Menschen so tief, dass er sich gewaltsam Bahn brechen muss? Agnes Pluch schrieb die Drehbücher, inspiriert vom Sachbuch-Bestseller „Die Macht der Kränkung“ des renommierten österreichischen Gerichtspsychiaters Reinhard Haller. Unter der Regie von Umut Dağ stand mit u. a. Murathan Muslu, Julia Koschitz, Johanna Wokalek, Antje Traue, Lea Zoë Voss, Jonas Holdenrieder und Ulrike Willenbacher ein hochkarätiges Ensemble vor der Kamera.

Die Fortsetzung des ORF-TV-Events gibt es am Freitag, dem 3., und am Sonntag, dem 5. September, jeweils in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr in ORF 2. Anschließend an die letzte Episode steht am 5. September um 22.10 Uhr ein „Thema Spezial“ mit einer hochkarätig besetzten Expertendiskussion mit u. a. Reinhard Haller auf dem Programm von ORF 2.

„Die Macht der Kränkung“ wird auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Flimmit zeigt ab 22. August jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zwei Folgen auf www.flimmit.at.

Mehr zu den Inhalten der Auftaktfolgen am 29. August in ORF 2:

„Georg“ um 20.15 Uhr

Nach einem Autounfall steht Security-Mitarbeiter Georg (Murathan Muslu) gewaltig unter Druck. Durch den Crash ist seine Freundin Eva (Antje Traue) erblindet. Um ihr ein besseres Leben bieten zu können, trainiert er wie besessen, spritzt sich Anabolika und plant, zum Teamleiter aufzusteigen. Doch nicht alles läuft rund in der Firma. Und auch daheim ist die Stimmung gedrückt. Eva vereinsamt zunehmend. Unterdessen bastelt Workaholic Mira (Julia Koschitz) am nächsten Karrieresprung. Da wird sie ausgerechnet vor einer wichtigen Präsentation dreist bestohlen.

„Mira“ um 21.00 Uhr

Mira (Julia Koschitz) droht erneut übergangen zu werden. Nach unzähligen Überstunden scheint ihr Chef wieder einmal die Lorbeeren für ihre Arbeit kassieren zu wollen. Von Miras Kampfansage vorgewarnt, lässt er Mira deutlich spüren, wo ihr Platz ist. Miras Mutter Ingeborg (Ulrike Willenbacher) fühlt sich von ihrer Tochter aufs Abstellgleis geschoben. Dabei gäbe es erfreuliche Neuigkeiten. Um seine dringend benötigte Beförderung muss indes auch Georg (Murathan Muslu) fürchten. Im Internet ist ein Video im Umlauf, das ihn fälschlicherweise als Schläger dastehen lässt.

„Die Macht der Kränkung“ ist eine Produktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Koproduktion mit ZDF und Zusammenarbeit mit ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Filmfonds Wien.

