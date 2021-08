Antragsfrist bei Sonderförderung für Kunst und Kultur bis Mitte September verlängert

Wien (OTS) - Zur Struktursicherung in Kunst und Kultur werden aktuell Förderungen bis zu 50.000 Euro an künstlerisch tätige Einzelpersonen und Kultureinrichtungen vergeben. Antragsfrist wird von 31. August auf 15. September verlängert.

Trotz eines kulturell lebendigen und vielfältigen Kultursommers zeigen sich in einigen Sonderfällen erhebliche Folgewirkungen der Pandemie, die insbesondere bei Einzelpersonen und kleinen und mittleren Kulturbetrieben existentielle Herausforderungen darstellen können. Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport hat hierfür eine gezielte „Sonderförderung zur Struktursicherung in Kunst und Kultur“ mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro initiiert. Um einem noch größeren Kreis an in Kunst und Kultur tätigen Personen eine Beteiligung an dieser Ausschreibung zu ermöglichen, wird die Antragsfrist um zwei Wochen bis zum 15. September 2021 ausgedehnt.

Mit der Sonderförderung soll eine nachhaltige Sicherung der Strukturen in Kunst und Kultur und die Wiederaufnahme der kulturellen Tätigkeiten unterstützt werden. Vergeben werden Sonderförderungen von bis zu 50.000 Euro pro antragstellender Kultureinrichtung oder künstlerisch tätiger Einzelperson, die aufgrund der Pandemie und trotz Inanspruchnahme aller anderen Hilfsangebote der Regierung nach wie vor in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bmkoes.gv.at/Service/Ausschreibungen/kunst-und-kultur-ausschreibungen/struktursicherung.html

