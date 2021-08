Top-Filmpremieren mit hochkarätiger Besetzung im ORF-Sommerkino: „Happy Burnout“ und „I, Tonya“

Am 30. August ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Das ORF-„Sommerkino“-Programm am Montag, dem 30. August 2021, in ORF 1: Zum Auftakt um 20.15 Uhr bekommt Wotan Wilke Möhring in der deutschsprachigen Free-TV-Premiere von „Happy Burnout“ als überzeugter Arbeitsverweigerer richtigen Stress. Um der Streichung seiner Arbeitslosenbezüge zu entgehen, muss sich der Alt-Punk einer stationären Burnout-Therapie unterziehen – doch damit geht der Stress für ihn erst richtig los. Und so sorgt der Burnout-Neuling für frischen Wind in der Therapiegruppe von Anke Engelke, wo er auf Julia Koschitz (auch ab 29. August in ORF 2 in „Die Macht der Kränkung“), Kostja Ullmann, Michael Wittenborn und Torben Liebrecht trifft. Regisseur André Erkau inszenierte die starbesetzte und liebenswerte Komödie mit ernsten Untertönen nach einem Drehbuch von Gernot Gricksch. In weiteren Rollen sind u. a. Marleen Lohsen, Ulrike Krumbiegel und Victoria Trauttmansdorff zu sehen.

Gleich danach um 22.00 Uhr erzählt die ORF-Premiere von „I, Tonya“ über den Aufstieg und Fall der ehemaligen US-amerikanischen Eiskunstläuferin Tonya Harding – starbesetzt mit Margot Robbie und Allison Janney in ihrer Oscar-Rolle: Tonya Harding, die „Eishexe“, kämpfte sich mit ihrer Leistung an die Weltspitze und geriet durch ihr Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan in die Schlagzeilen. Regisseur Craig Gillespie schuf aus der wahren Geschichte ein tragikomisches Biopic und zeichnet darin die vermeintliche Täterin auch als ein Opfer ihrer Umstände. Margot Robbie erhielt für die Rolle der von häuslicher Gewalt geplagten, ehrgeizigen Tonya, die es mit ihrem „White Trash“-Hintergrund schwer im harten Eiskunstlauf-Geschäft hat, eine Oscar-Nominierung. Allison Janney wurde für die Darstellung ihrer Mutter mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. In weiteren Rollen sind u. a. Sebastian Stan, Julianne Nicholson, Caitlin Carver und Mckenna Grace zu sehen. Das Drehbuch schrieb Steven Rogers.

