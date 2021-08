ORF III am Wochenende: Dokuvierteiler „Afghanistan – Das verwundete Land“ in der „zeit.geschichte“

Außerdem: Zweiteiliger Rudolf-Buchbinder-Abend mit „Buchbinder spielt Brahms“ aus Grafenegg 2021 und „Aus dem Archiv“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Samstag, dem 28. August 2021, angesichts der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan einen „zeit.geschichte“-Abend mit dem Dokuvierteiler „Afghanistan – Das verwundete Land“. Tagsüber setzt ORF III die Peter-Alexander-Retrospektive mit den Komödien „Und sowas muss um acht ins Bett“ und „Hauptsache Ferien“ fort. Danach steht außerdem eine neue Ausgabe der „Berggespräche“ mit Johannes Silberschneider auf dem Programm. Am Sonntag, dem 29. August, steht der Klassik-Abend im Zeichen des Starpianisten Rudolf Buchbinder: Auf das Grafenegg-Konzert „Buchbinder spielt Brahms“ von 2021, das bereits jetzt auf der Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) gestreamt werden kann, folgt eine Ausgabe von „Aus dem Archiv“ mit dem Grafenegg-Intendanten. Am Morgen überträgt „ORF III LIVE“ einen evangelischen Gottesdienst.

Samstag, 28. August

Am Samstagnachmittag zeigt ORF III im Rahmen der Peter-Alexander-Retrospektive ein Film-Doppel: „Und sowas muss um acht ins Bett“, heißt es um 13.30 Uhr in der Komödie von Werner Jacobs von 1965. Anschließend um 15.05 Uhr folgt Peter Wecks Komödie „Hauptsache Ferien“ aus dem Jahr 1972. Um 16.50 Uhr geht es in einer neuen Folge der „Berggespräche“ mit Johannes Silberschneider ins Pöllauer Tal in der Steiermark. Andreas Jäger trifft den Schauspieler hoch zu Ross, die beiden spielen Disc-Golf und verkosten Quitten- und Hirschbirneis.

Im Hauptabend präsentiert die „zeit.geschichte“ die preisgekrönte, vierteilige Dokumentarreihe „Afghanistan – Das verwundete Land“ (ab 20.15 Uhr), in der die tragische Geschichte des einst blühenden Landes am Hindukusch beleuchtet wird. Der erste Teil setzt zu Beginn der 1960er an, einem Zeitpunkt, zu dem Afghanistan am Scheideweg zwischen Tradition und Moderne, Islamismus und Marxismus, Ost und West steht. König Mohammed Sahir Schah fördert die Demokratie und die Rechte der Frauen. In Kabul werden Modenschauen und Schönheitswettbewerbe abgehalten. Ähnlich wie in Paris oder Frankfurt haben auch die Studierenden der Universität Kabul revolutionäre Träume. Einige wünschen sich den Sozialismus, andere sprechen von einer islamischen Revolution. Ihr Konflikt breitet sich in der Gesellschaft aus und treibt die Nation an den Rand eines Bürgerkriegs. Außergewöhnliches Filmmaterial aus den 1960er und 1970er Jahren zeigt ein schönes, verloren gegangenes Afghanistan. Unter den Protagonisten: „Miss Afghanistan 1972“, der Bruder der letzten afghanischen Königin, Gulbuddin Hekmatjar, Gründer der ersten islamistischen Partei, und Sima Samar, erste Frauenministerin, deren Mann Opfer der brutalen Unterdrückung durch das kommunistische Regime wurde. Die Teile zwei bis vier folgen ab 21.10 Uhr.

Sonntag, 29. August

Am Sonntag überträgt „ORF III LIVE“ um 10.00 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus Oberwart mit Bischof Michael Chalupka.

Der Klassik-Abend am Sonntag steht ab 20.15 Uhr im Zeichen von Rudolf Buchbinder: Zum Auftakt in „Erlebnis Bühne“ steht „Buchbinder spielt Brahms“ vom diesjährigen Grafenegg Festival auf dem Programm. Shooting-Star Lorenzo Viotti tritt ans Pult des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Buchbinder spielt den Solopart im abwechslungsreichen ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms. Als Finale erklingt Ludwig van Beethovens sechste Symphonie, die „Pastorale“. Anschließend begrüßen Christian Reichhold und Regina Nassiri den Grafenegg-Intendanten in „Aus dem Archiv“ (21.50 Uhr). Mit dabei sind Buchbinders Frau Agi und deren gemeinsamer langjähriger Freund Otto Schenk. Die Sendung rückt nicht nur den Musiker, sondern auch den Moderator und Koch Buchbinder ins Rampenlicht.

