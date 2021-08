AVISO Kunst Haus Wien: Susan Meiselas. Mediations

Wien (OTS/RK) - Die US-amerikanische Magnum-Fotografin Susan Meiselas setzt sich seit rund 50 Jahren mit brisanten sozialen und politischen Themen auseinander. Im Zentrum ihrer Arbeit - die erstmals umfassend in Österreich gezeigt wird - stehen Kriege, humanitäre Krisen, Revolutionen, häusliche Gewalt oder Fragen ethnischer Identität. International bekannt wurde Susan Meiselas durch ihre Fotoreportagen über die Revolution in Nicaragua in den späten 1970er-Jahren. Meiselas verwendet Fotografie, Film, Video und Archivmaterial und reflektiert immer wieder den Status ihrer Bilder in Relation zu ihrer Entstehung und Verbreitung.

“For me, the essence of documentary photography has always been to do with evidence.”

– Susan Meiselas

Susan Meiselas. Mediations

Zeit: Mittwoch, 15. September 2021 ab 10:00 Uhr

Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

