AVISO: Alpbach-Podiumsdiskussion „Gesundheitsdaten“, 28.8. 2021, 15:45-16:45h

Gesundheitsgespräch mit Nikolaus Forgó, Jelena Malinina, Marlene Thomas, Christa Wirthumer-Hoche, Moderation: Michaela Fritz, thematischer Anriss: Martin Brunninger

Wien (OTS) - Gesundheitsdaten sind ein sensibles Gut. Ihr Schutz wird derzeit über den potenziellen Nutzen für die Gesellschaft gestellt. Im System vorhandene anonymisierte Daten könnten Forschung und Entwicklung jedoch entscheidend voranbringen. Vergeben wir die Chance auf Weiterentwicklung des Gesundheitswesens? Wie können wir im Interesse der Patienten die Verwendung von Daten für Forschungszwecke sicherstellen?



Zum Thema „Health Data – The Hidden Treasure of Clinical Research“ diskutieren im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach am 28. August 2021 von 15:45 bis 16:45 Uhr (in alphabetischer Reihenfolge):

Univ.-Prof. Nikolaus Forgó, Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht, Universität Wien;

Jelena Malinina, Digital Health Policy Officer, Europäischer Verbraucherverband (Bureau Européen des Unions de Consommateurs AISBL);

Marlene Thomas, Group Global Medical Science Director, F. Hoffmann-La Roche AG;

Christa Wirthumer-Hoche, Leitung Geschäftsfeld Medizinmarktaufsicht, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), Vorsitzende des Management Boards der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA);

Moderation: Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung und Innovation, Medizinische Universität Wien;

, Vizerektorin für Forschung und Innovation, Medizinische Universität Wien; Thematischer Anriss: Martin Brunninger, Büroleitung des Dachverbands der Sozialversicherungsträger

ALPBACH-GESUNDHEITSGESPRÄCH „Gesundheitsdaten – der ungehobene Schatz der klinischen Forschung“

Datum: 28.08.2021, 15:45 - 16:45 Uhr

Ort: Congress Centrum Alpbach, Schrödinger Saal

Alpbach 246, 6236 Alpbach, Österreich

Url: https://2021.alpbach.org/programme/#/session/c20977d0-92a9-eb11-b1ac-000d3a21c71d

