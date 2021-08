Oö. Volksblatt: "Wachsendes Dilemma" (von Christian HAUBNER)

Ausgabe vom 27. August 2021

Linz (OTS) - Für US-Präsident Joe Biden ist die Entwicklung in Afghanistan, die gestern mit dem blutigen Anschlag einen erneuten Kulminationspunkt erreicht hat, ein ständig wachsendes Dilemma. Denn der zwar von seinem Vorgänger Donald Trump großspurig angekündigte, aber unter seiner Präsidentschaft vorangetriebene und letztlich umgesetzte Abzug der US-Truppen hat sich bislang als völlig verpatzte Aktion präsentiert. Mehr noch: Nicht wenige sehen darin die größte außenpolitische Schlappe der USA seit Jahrzehnten.

Dieser Makel wird wohl noch lange an Biden haften bleiben. Daran hätte auch der für gestern geplante Antrittsbesuch des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett nichts ändern können, dessen Zustandekommen wegen der Entwicklung in Kabul bis Redaktionsschluss offen war. Denn ein herzeigbares Ergebnis – etwa eine Zusage Bennetts, die zu mehr Frieden in der Region führen würde – könnte der israelische Premier seriöserweise nicht abgeben oder zumindest nicht garantieren. Dafür sind die Mitglieder seiner nicht gerade stabilen Koalition zu Hause schlicht zu unterschiedlich.

Und so dürfte Bidens Bilanz in Sachen Außenpolitik eine eher bescheidene bleiben. Besserung ist angesichts schlechter Prognosen in Afghanistan kaum in Sicht.

