Stonebranch kündigt die Verfügbarkeit des Tools Hybrid File Transfer für Kubernetes auf dem Red Hat Marketplace an

Alpharetta, Ga (ots/PRNewswire) - Red Hat Marketplace bietet eine zentrale Anlaufstelle für den Kauf von Unternehmensanwendungen und die Bereitstellung in einer beliebigen Cloud oder vor Ort

Stonebranch gab heute bekannt, dass sein Tool Hybrid File Transfer for Kubernetes jetzt über Red Hat Marketplace erhältlich ist. Red Hat Marketplace ist ein offener Cloud-Marktplatz für Unternehmenskunden, wo sie zertifizierte Container-basierte Software in öffentlichen und privaten, Cloud- und On-Premises-Umgebungen entdecken, testen, kaufen, bereitstellen und verwalten können. Über den Marktplatz können Kunden die Vorteile eines reaktionsschnellen Supports, einer optimierten Abrechnung und Vertragsgestaltung, einer vereinfachten Verwaltung und einer zentralen Übersicht über alle Clouds nutzen.

Die Stonebranch Hybrid File Transfer for Kubernetes-Lösung ermöglicht es Unternehmen, Daten in einer hybriden IT-Umgebung sicher zwischen On-Premise-Systemen und der Cloud hin und her zu übertragen. Das Tool bietet sofort einsatzbereite Funktionen für die Übertragung von Daten zu, von und zwischen allen wichtigen öffentlichen und privaten Cloud-Lösungen einschließlich Amazon S3, MinIO, Azure Blob Storage und Google Cloud Storage. Unternehmen können die Stonebranch Universal Agent-Technologie direkt vom Red Hat Marketplace herunterladen, um hochsichere interne und externe Dateiübertragungen in Echtzeit durchzuführen. Um den Zugriff zu erleichtern, können Unternehmen das Stonebranch-Tool auch direkt von der Red Hat OpenShift-Konsole herunterladen. Durch den Einsatz von Stonebranch zur Überbrückung der Lücke zwischen On-Premises- und Cloud-Systemen erhalten Unternehmen Echtzeit-Überwachung und -Auditing, die Möglichkeit, automatisierte Workloads zu planen sowie Lösungen, die auf Red Hat OpenShift laufen, in jede anderen Anwendung oder Plattform zu integrieren.

"Wenn Unternehmen von lokalen Mainframes und/oder verteilten Umgebungen in die Cloud wechseln, ist die Synchronisierung von Daten eine häufige und schwierige Herausforderung", sagt Melahat Elis, Vice President of Product Management bei Stonebranch. "Die ordnungsgemäße Koordinierung dieser Daten ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation. Durch die Kombination von Stonebranch mit Red Hat OpenShift können Anwender diese historisch schwierige Herausforderung bewältigen - und zwar mit einem definierten Tool, das sich problemlos in ihr bestehendes Ökosystem von Plattformen und Anwendungen einfügt."

Red Hat Marketplace wurde in Zusammenarbeit mit Red Hat und IBM entwickelt und bietet eine hybride Multi-Cloud-Dreierkombination für Unternehmen, die in die nächste Ära des Computing eintreten wollen: ein robustes Ökosystem von Partnern, eine branchenführende Kubernetes-Container-Plattform und preisgekrönten kommerziellen Support - alles auf einem hoch skalierbaren Backend, das von IBM betrieben wird. Über Red Hat Marketplace Select ist auch ein privater, personalisierter Marktplatz verfügbar, der es Kunden ermöglicht, ihren Teams einen einfacheren Zugang zu kuratierter Software zu bieten, die von ihrem Unternehmen vorab genehmigt wurde.

"Wir glauben, dass Red Hat Marketplace ein wichtiges Ziel ist, um den Wert von Cloud-Investitionen zu erschließen", so Lars Herrmann, Vice President, Partner Ecosystems, Product and Technologies, Red Hat. "Mit dem Marktplatz machen wir es Unternehmen so schnell und einfach wie möglich, die Tools und Technologien zu implementieren, die ihnen helfen können, in dieser hybriden Multi-Cloud-Welt erfolgreich zu sein. Wir haben die Schritte vereinfacht, um Tools wie Stonebranchs Hybrid File Transfer für Kubernetes zu finden und zu erwerben, die auf Red Hat OpenShift getestet, zertifiziert und unterstützt werden, und wir haben operative Barrieren für die Bereitstellung und Verwaltung dieser Technologien auf Kubernetes-eigenen Infrastrukturen beseitigt."

"Durch Red Hat Marketplace erweitern wir unser Ökosystem zusammen mit Partnern wie Stonebranch und helfen unseren Kunden, in einer hybriden Multi-Cloud-Welt erfolgreich zu sein", sagt Kelly Hartman, Vice President, Ecosystem and Business Development, IBM Cloud and Cognitive Software. "Container-basierte Umgebungen sind die Zukunft der Unternehmenstechnologie, und Red Hat OpenShift ist die branchenführende Kubernetes-Plattform für Unternehmen. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden den Kauf und die Einführung von Software durch einen kuratierten privaten Marktplatz einfach gestalten können."

Red Hat Marketplace wurde entwickelt, um die speziellen Anforderungen von Entwicklern, Beschaffungsteams und IT-Leitern durch einen vereinfachten und optimierten Zugang zu beliebter Unternehmenssoftware zu erfüllen. Alle über den Marktplatz verfügbaren Lösungen wurden für Red Hat OpenShift getestet und zertifiziert, sodass sie überall dort eingesetzt werden können, wo OpenShift läuft. Ein Container-basierter Ansatz sorgt dafür, dass Anwendungen unabhängig von der zugrunde liegenden Cloud-Infrastruktur auf genau dieselbe Weise ausgeführt und verwaltet werden können. Dies gibt Unternehmen die Flexibilität, ihre Workloads vor Ort oder in einer öffentlichen oder privaten Cloud auszuführen, mit verbesserter Portabilität und der Gewissheit, dass ihre Anwendungen und Daten vor Anbieterbindung geschützt sind.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Koordinierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation-Plattform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg koordinieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder deren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

