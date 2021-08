Ein Abend für Charlie Watts - ARTE erinnert an den verstorbenen Schlagzeuger der Rolling Stones (FOTO)

Strasbourg (ots) - Als Hommage an den am Dienstag verstorbenen legendären Schlagzeuger Charlie Watts zeigt ARTE am morgigen Freitag, 27. August 2021 das einmalige Konzert der Rolling Stones im Fonda Theatre anlässlich der Wiederveröffentlichung des Albums Sticky Fingers im Jahr 2015 sowie Brett Morgans Dokumentarfilm "The Rolling Stones - Crossfire Hurricane". Der Film entstand 2012 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Rockband.

Für die Rolling Stones markierte "Sticky Fingers" 1971 den Beginn einer neuen Freiheit, denn es war das erste Album, das sie unter ihrem eigenen Plattenlabel veröffentlichten. Kurz zuvor war ihr Vertrag mit Decca Records ausgelaufen. Anstatt sich bei einem anderen Label zu verpflichten, gründeten sie ihr eigenes: "Rolling Stones Records". Nun gab es keine Vorschriften mehr. Bei "Sticky Fingers" ließ die Band sich nichts verbieten - weder das provokante Plattencover, das Pop-Art-Ikone Andy Warhol entwarf, noch die expliziten Songtexte über Sex und Drogen.

Das Programm im Überblick:

Freitag, 27. August 2021, 21.45 Uhr

Online auf arte.tv vom 27. August bis 26. Oktober 2021

The Rolling Stones: Crossfire Hurricane

Dokumentarfilm von Brett Morgan, BR, Milkwood Films, USA 2012, 60 Min.

--

Freitag, 27. August 2021 um 23.35 Uhr

bereits online auf arte.tv bis 1. Oktober 2021

The Rolling Stones: Sticky Fingers - Live at the Fonda Theatre

Konzert, Regie: Paul Dugdale, Produktion: Eagle Rock Entertainment, USA 2015, 87 Min.

Die Sendungen "Classic Albums: Tears for Fears - Songs From The Big Chair", "Jeanne Added - Both Sides", "GUTS & Matt Gresham - Reeperbahn Festival 2018" und "Stadt Land Kunst" entfallen.

