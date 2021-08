Anforderungen an Landwirte steigen – Profit für Leistung sinkt

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 4. September 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - „Mein Vater hat in den 90er-Jahren gleich viel für den Erdapfel bekommen wie ich heute.“ sagt Franz Wanzenböck, Landwirt aus Zissersdorf bei Stockerau. Dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, zeigt eine neue WIFO-Studie im Auftrag der Landwirtschaftskammer Österreich. Die Wertschöpfung für die Landwirtschaft und die unmittelbar anschließende Verarbeitung ist in den letzten Jahren zwar leicht gestiegen, die Bauern profitieren davon allerdings nicht. Sie bekommen real weniger für ihre Leistung, unter anderem weil immer mehr Branchen an den landwirtschaftlichen Produkten mitverdienen. Ein Grund dafür: bei vielen bäuerlichen Produkten kommen zusätzliche Verarbeitungsschritte dazu. Salat beispielsweise kommt nicht mehr direkt vom Feld in den Handel, sondern wird meist auch gewaschen, geschnitten und abgepackt. „Land und Leute“ fragt nach, welche Möglichkeiten Bäuerinnen und Bauern haben gegenzusteuern.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 4. September:

*Radln ab Hof

Urlaub am Bauernhof liegt im Trend. Am Heißhof in Pichl an der Enns in der Steiermark wird nicht nur mit den Tieren gekuschelt, sondern auch ab Hof geradelt.

*Waldviertler Mohn-Schmankerl

Für die Serie Schmankerlgeschichten besucht das Team den Mohnhof Greßl im Waldviertel in Niederösterreich. Dort geht es um Klassiker wie Mohnnudeln und Mohnzelten.

* Müllerhandwerk neu interpretiert

Moderne Müllerinnen und Müller machen mit neuen Ideen auf sich aufmerksam. „Land und Leute“ ist zu Gast in der Langer Mühle in Atzenbrugg und in der Rosenfellner Mühle in St. Peter in der Au, in Niederösterreich.

* Käse von der Alpe

Im Großen Walsertal in Vorarlberg dreht sich alles um die Alpkäseerzeugung. Der Käse hier ist mit dem Gütesiegel AMA Genuss Region ausgezeichnet – damit wird etwa auf die Regionalität, den klimaschonenden Transport und traditionelles Handwerk hingewiesen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

