AVISO Pressekonferenz 27.8, 11:00 Uhr: „Sicherer Schulstart in Wien“

mit Vizebürgermeister Wiederkehr, Gesundheitsstadtrat Hacker, Bildungsdirektor Himmer

Wien (OTS) -



Für 240.000 Wiener Schülerinnen und Schüler beginnt am 6.9 die Schule. Auch in den Wiener Kindergärten wird die Zahl der anwesenden Kinder spätestens mit diesem Datum deutlich steigen. Um einen sicheren Start ins neue Schul-und Kindergartenjahr zu gewährleisten, hat die Stadt Wien ein Bündel an Maßnahmen geschnürt.

Über diese Maßnahmen sprechen Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Bildungsdirektor Heinrich Himmer im Rahmen eines Medientermins.

Datum: Freitag, 27.8., 11 Uhr

Ort: Wappensaal, Rathaus Wien

Die MedienvertreterInnen sind herzlich willkommen!

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Telefon: +43 4000 83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at



Reinhard Krennhuber

Mediensprecher Stadtrat Peter Hacker

Telefon +43 1 4000 00626

Mail: reinhard.krennhuber @ wien.gv.at