ORF-„Vorarlberg heute Sommergespräche“ 2021

Von 30. August bis 9. September sind alle Parteichefs der im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien beim ORF Vorarlberg eingeladen

Wien (OTS) - Gastgeber des traditionsreichen Formats sind heuer der Zentrale Chefredakteur des ORF Vorarlberg, Gerd Endrich, sowie „Vorarlberg heute“-Moderatorin Martina Köberle. Sie bitten Sabine Scheffknecht (NEOS), Martin Staudinger (SPÖ), Christof Bitschi (FPÖ), Eva Hammerer und Daniel Zadra (Die Grünen) sowie Markus Wallner (ÖVP) im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zum Interview. An den fünf Sendeterminen (30. August und 2./6./7./9. September) startet der Vorarlberg-TV-Einstieg auf ORF 2 V bereits um 18.30 Uhr. Das Sommergespräch selbst dauert jeweils eine knappe halbe Stunde, gefolgt von den Sendungen „Willkommen Vorarlberg“, „Vorarlberg heute“ und „Vorarlberg Wetter“.

Den Anfang am 30. August macht die neue Doppelführung der Grünen mit Eva Hammerer und Daniel Zadra. Die beiden stehen erst seit Kurzem an der Spitze der Partei – es bleibt abzuwarten, welche Pläne sie für die nächsten Jahre haben. Am 2. September ist Sabine Scheffknecht von den NEOS zu Gast. Diese wollen das Land mit einer modernen Politik nach vorne bringen, doch wo besteht Nachholbedarf? Am 6. September wird SPÖ-Landesparteiobmann Martin Staudinger befragt, in welche Richtung die Sozialdemokraten künftig gehen sollen und ob er sich eine Koalition mit der ÖVP in Vorarlberg vorstellen kann. Fahren die Vorarlberger Freiheitlichen eine eigene Linie im Land oder schwenken sie zum Kurs der Bundespartei? Das erklärt Christof Bitschi am 7. September. Den Abschluss macht ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie werden auch im Landesbudget noch lange zu spüren sein. Er erläutert am 9. September, wo er sparen möchte und auf was die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger eventuell in Zukunft verzichten müssen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit den ‚Vorarlberg heute Sommergesprächen‘ bieten wir ausführliche und persönliche Einblicke der jeweiligen Parteispitzen in die aktuellen politischen Standpunkte aller im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien.“

ORF „Vorarlberg heute Sommergespräche 2021“, ORF 2 V, 18.30 Uhr:

30. August: Eva Hammerer und Daniel Zadra (Die Grünen)

2. September: Sabine Scheffknecht (NEOS)

6. September: Martin Staudinger (SPÖ)

7. September: Christof Bitschi (FPÖ)

9. September: Markus Wallner (ÖVP)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sabine Stroj

Landesdirektion ORF Vorarlberg

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at