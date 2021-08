Olischar/Sittler: Welterbe-Verankerung in Bauordnung nach langer VP-Forderung umgesetzt

Kann jedoch erst der Anfang sein – Fragen rund um Welterbe-Heumarkt und Managementplan offen Kann jedoch erst der Anfang sein – Fragen rund um Welterbe-Heumarkt und Managementplan offen

Wien (OTS) - Im Rahmen der von der Stadt präsentierten aktuellen Novellierung der Bauordnung sehen Planungssprecherin Elisabeth Olischar und Wohnbausprecher Peter Sittler einen Punkt als besonders begrüßenswert an: „Dass der Schutz der UNESCO – Welterbestätten nun ausdrücklich in die Ziele der Stadtplanung aufgenommen wird, begrüßen wir sehr. Seit langem schon fordern wir die fixe Verankerung und damit Berücksichtigung des Weltkulturerbes bei allen städtebaulichen und planerischen Fragen.“

Die Stadt Wien habe die Forderungen der neuen Volkspartei in der Vergangenheit bisher immer stiefmütterlich und ablehnend behandelt. „Wir freuen uns, dass unsere zahlreichen Anträge dazu nun endlich Gehör gefunden haben“, so Sittler weiter. Das sei ein wichtiger Schritt hin zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Stadtplanung.

Olischar mahnt jedoch ein: „Das kann aber erst der Anfang sein. Wir haben ein Auge darauf, wie die Stadtregierung die Novellierung in diesem Bereich umsetzt. Der betreffende Absatz in der Bauordnung ist sehr allgemein formuliert“, so die Planungssprecherin und abschließend: „Im Bereich des Welterbes sind nach wie vor Fragen offen, auf die wir uns seitens der Stadt endlich eine Antwort erwarten. Wie etwa geht es beim Thema Heumarkt weiter? Wie steht es um den längst fälligen Managementplan? Hier fordern wir Klarheit und mehr Tempo!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien