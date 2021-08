Edlinger-Verabschiedung am 3. September 2021 um 14 Uhr am Wiener Zentralfriedhof

Ab 13 Uhr Eintrag ins Kondolenzbuch möglich

Wien (OTS) - Die Begräbnis-Feierlichkeiten des verstorbenen langjährigen SPÖ-Politikers Rudolf Edlinger, zuletzt Präsident des Wiener Pensionistenverbandes, finden am Freitag, dem 3. September 2021, um 14 Uhr, am Wiener Zentralfriedhof in der Halle 2 statt.

Im Anschluss an die Verabschiedung wird Rudolf Edlinger in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt.



Ab 13 Uhr ist eine Eintragung in das Kondolenzbuch möglich.



