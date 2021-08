Ottakring: Tschauner Bühne zeigt „Salon Pitzelberger“

Stegreif-Stücke am 26./27./28.8., Info: Tel. 914 54 14

Wien (OTS/RK) - Noch bis Dienstag, 7. September, dauert die Anfang Juni begonnene Saison 2021 in der traditionsreichen „Tschauner Bühne“ (16., Maroltingergasse 43). Heute, Donnerstag, wird der klassische Stegreif-Schwank „Das Freudenhaus vom Liebhartsthal“ dargeboten. Es geht um ein spezielles Etablissement und um die Klärung von Verbrechen. Am Freitag, 27. August, ist die althergebrachte Stegreif-Posse „Salon Pitzelberger“ zu sehen. In dieser „Operette ohne Musik“ lachen die Zuschauerinnen und Zuschauer über einen „ungeliebten Verehrer“ und über eine „überflüssige Diva“. Genauso amüsant ist das Stegreif-Stück „Beziehungsweise bzw. Beziehungswaise“ am Samstag, 28. August. Hier nimmt ein Therapeut die Beziehungen von Paaren unter die Lupe. Beginn der erheiternden Aufführungen ist um 19.30 Uhr. Einlass: 1 Stunde vorher. Eintrittskarten kosten jeweils 26 Euro und 18 Euro. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 914 54 14. Online-Karten-Bestellung:

https://tschauner-buehne-webshop.tkt-datacenter.net/.

Auf dem Sommer-Spielplan 2021 der „Tschauner Bühne“ stehen zum Beispiel noch Kabarett-Abende mit „Weinzettl & Rudle“, Konzerte von Alexander Goebel und Willi Resetarits sowie die humorvolle Musiktheater-Produktion „Zuständ‘ wie im alten Rom“. Die Gäste müssen Corona-Auflagen einhalten. Das „Tschauner“-Büro ist per E-Mail erreichbar: office@tschauner.at.

Allgemeine Informationen:

Tschauner Bühne: www.tschauner.at

Veranstaltungen im 16. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/

