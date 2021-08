Wood in the City

Das MAK FUTURE LAB lädt zur Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Das MAK FUTURE LAB lädt am 7. September 2021 im Rahmen der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2021: PLANET LOVE. Klimafürsorge im Digitalen Zeitalter" (28. Mai – 3. Oktober 2021) zur Podiumsdiskussion "Wood in the City". Die Expert*innen Hubert Klumpner (Architekt und Professor für Architektur und Städtebau, ETH Zürich, sowie Kurator der VIENNA BIENNALE 2021), Lina Streeruwitz (Architektin, StudioVlayStreeruwitz, Wien), Richard Stralz (Obmann, ProHolz Austria) und Georg Unterhohenwarter (Architekt, SWAP-Architekten, Wien) diskutieren unter der Moderation von Hans-Christian Heintschel (Projektkommunikation, Stadt Wien) über die Bedeutung von Bäumen sowie den klimafürsorglichen Einsatz von Holz für den Bau von Wohn- und Bürogebäuden, für kommerzielle Strukturen oder für temporäre Architektur-, Design- und Kunstinterventionen im öffentlichen Raum für die Zukunftsfähigkeit von Städten.



Das Thema Bäume und Holz erfährt gerade in jüngster Zeit große Aufmerksamkeit in den Sparten Architektur, Design und bildende Kunst und wird als zentraler Gestaltungsansatz für die Zukunft angesehen. Wie verändern sich europäische Urbanität und unsere Kultur der Siedlung, wenn Bäume oder gar die Ressource Wald Teil der Stadt werden? Weiters diskutieren die Teilnehmer*innen, wie Bäume öffentlichen Raum und öffentliche Teilhabe lebendig gestalten, wie Holzbauweisen das architektonische Vokabular transformieren und welche Bedeutung die Ressource Baum sowie das Material Holz speziell für Wien im globalen Kontext haben.



Programm



Eröffnungsstatement

Sigrid Oblak, Direktorin Wien Holding



Keynote

Hubert Klumpner, Architekt und Professor für Architektur und Städtebau, ETH Zürich, Kurator der VIENNA BIENNALE 2021



Podiumsdiskussion

Hubert Klumpner, Architekt und Professor für Architektur und Städtebau, ETH Zürich, sowie Kurator der VIENNA BIENNALE 2021

Lina Streeruwitz, Architektin, StudioVlayStreeruwitz, Wien

Richard Stralz, Obmann, ProHolz Austria

Georg Unterhohenwarter, Architekt, SWAP-Architekten, Wien



Moderation

Hans-Christian Heintschel, Projektkommunikation, Stadt Wien



In Kooperation mit der Wien Holding GmbH





MAK FUTURE LAB

Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



