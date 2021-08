September-Programm beim Viertelfestival NÖ im Mostviertel

Von der „Urban Art“ in Amstetten bis „Jonny, Kurt und Joe“ in St. Andrä-Wördern

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Urban Art Amstetten. Straßen erzählen Geschichten“, einer Fotoausstellung der Naturfreunde-Fotogruppe Amstetten in der KIAM Galerie in Amstetten, wird am Donnerstag, 2. September, das Programm des Viertelfestivals NÖ, das heuer noch bis 31. Oktober unter dem Generalthema „Bodenkontakt“ im Mostviertel zu Gast ist, fortgesetzt. Unter dem Motto „Gast im Garten“ gibt es am Samstag, 4. September, „Inspirierende Tafelrunden im Sonnenpark“ in St. Pölten, am selben Tag spielt auch die Blasmusik des Musikvereins St. Pantaleon unter dem Titel „I steh’ drauf!“ im Pfarrgarten St. Pantaleon auf.

Am Freitag, 10., und Samstag, 11. September, geht im Stadtzentrum von Waidhofen an der Ybbs das Straßenkunst-Spektakel „Chapeau! Festival der Gaukler“ über die Bühne. „Baumtraum - Platz der Gedanken. Ein Baum erzählt“ nennt sich eine Live-Performance am Freitag, 10. September, in Herzogenburg, „Art works performances. Widerstand und Freiheit“ eine Ausstellung mit Werken von Jugendlichen aus Österreich, Italien, Kroatien und Deutschland anlässlich von 75 Jahren Ende des Zweiten Weltkrieges ab Freitag, 10. September, im Museum Erlauf erinnert in Erlauf, „Pyrus. So schmeckt der Mostklang“ ein Konzert am Samstag, 11. September, im Stadtsaal Mank.

Unter dem Motto „Ein kleiner Flecken Erde“ geht es am Samstag, 18. September, am Parkplatz der Volksschule Böhlerwerk um die Rettung einer Kleinstfläche, in der Filmbühne in Waidhofen an der Ybbs präsentiert „Filmverortung“ am Sonntag, 19. September, Waidhofen an der Ybbs im Film. „Die (un)sichtbare Kunst“ widmet sich am Mittwoch, 22. September, der Kunst im öffentlichen Raum in Amstetten. „Bodenkontakt 2020“ untersucht ab Mittwoch, 22. September, unter dem Motto „Haag zu unseren Füßen“ den Boden in und um Haag.

Am Samstag, 25. September, verrät die Hofküche am Dorfplatz in St. Andrä-Wördern „Rezepte für ein gutes Miteinander“, am Donnerstag, 30. September, bringt hier zudem das Theater Mowetz & Co unter dem Titel „Jonny, Kurt und Joe“ lokale Geschichten zu lokalen Größen auf die Bühne.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Viertelfestival NÖ unter 02572/34234-0, e-mail viertelfestival @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival-noe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse