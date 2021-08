Lotto: Wiener knackt Doppeljackpot und gewinnt rund 2,3 Millionen Euro

4 Gewinner nach Joker Doppeljackpot mit je 137.300 Euro

Wien (OTS) - Und auch dieser Lotto Doppeljackpot wurde geknackt! Es war bereits der sechste Doppeljackpot in Folge, der den Angriffen nicht standgehalten hatte und geleert wurde. Am vergangenen Mittwoch packte ein Spielteilnehmer aus Wien die Chance am Schopf und wurde durch einen seiner Lotto Tipps zum (Mehr-als-)Doppelmillionär. Im achten von zwölf Tipps hatte er die „sechs Richtigen“ angekreuzt und damit exakt 2.272.060,70 Euro gewonnen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren zwei Spielteilnehmer erfolgreich und gewannen jeweils mehr als 59.500 Euro. Ein Oberösterreicher kam dabei mit einem Quicktipp zum Erfolg, ein win2day-User mit einem Normalschein.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung hingegen endete ohne Sechser und ermöglichte daher den 38 Gewinnern eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, einen Gewinn von je mehr als 8.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurden fünf Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl in fünf verschiedenen Bundesländern abgegeben, aber nur auf vier war auch das „Ja“ angekreuzt. Die „Ja-Sager“ aus Wien, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten dürfen sich jetzt über jeweils mehr als 137.300 Euro freuen, ein Steirer ließ durch sein „Nein“ die Chance auf einen sechsstelligen Gewinn ungenutzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. August 2021

1 Sechser zu EUR 2.272.060,70 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 59.507,70 94 Fünfer zu je EUR 1.381,20 264 Vierer+ZZ zu je EUR 147,50 4.913 Vierer zu je EUR 44,00 6.205 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 75.198 Dreier zu je EUR 5,20 221.336 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 15 24 29 40 45 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. August 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 38 Fünfer zu je EUR 8.731,50 2.376 Vierer zu je EUR 23,60 42.147 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 16 23 24 27 30 37

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. August 2021

4 Joker EUR 137.318,70 14 mal EUR 8.800,00 98 mal EUR 880,00 1.040 mal EUR 88,00 9.842 mal EUR 8,00 100.007 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 3 3 5 6 7

