Wirtschaftsbund unterstützt Vorschlag von AMS-Chef für ein Ende von Nebenjobs für Arbeitslose

Egger: „Es braucht einen Werkzeugkasten an Maßnahmen, um Arbeit attraktiv zu gestalten. Die Streichung der Zuverdienstgrenze wäre ein wichtiger Schritt“

Wien (OTS) - „Unsere Unternehmen klagen österreichweit über einen Arbeitskräftemangel. Die Rekordzahl an offenen Stellen bei hoher Arbeitslosigkeit bestätigt klar die strukturellen Probleme am Arbeitsmarkt. Es kann nicht sein, dass es für Arbeitslose lukrativer ist die staatlichen Unterstützungsleistungen mit Nebenjobs aufzubessern, als aktiv am Erwerbsleben teilzunehmen“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Derzeit können Arbeitslose bis zu 475 Euro pro Monat dazuverdienen. Durch die Kombination aus Arbeitslosengeld, sonstigen Unterstützungen und dem Nebenverdienst ist es oft attraktiver, in der Arbeitslosigkeit zu verharren. Zeitgleich führt diese Option zu einer Verlängerung der Arbeitslosigkeit, weil es an Anreizen fehlt sich einen Job zu suchen. „Durch die Kombinationsmöglichkeit haben viele Arbeitslose einfach keinen Anreiz, arbeiten zu gehen. Das Aus für Nebenjobs für Arbeitslose ist schlussendlich auch eine Frage der Fairness gegenüber berufstätigen Menschen“, so Egger.

Positive Anreize sollen Arbeitsmarkt dynamischer machen

„Unser gemeinsames Ziel muss es sein, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen. Dazu brauchen wir einen großen Werkzeugkasten an Maßnahmen, der dem aktuellen Arbeitskräftemangel entgegenwirkt und strukturelle Probleme behebt. Nur so können wir verhindern, dass unsere Wirtschaft aufgrund von fehlenden Arbeitskräften im Krisenmodus hängen bleibt“, so Egger. Der Wirtschaftsbund setzt sich für positive Anreize wie ein degressives Arbeitslosengeld, überregionale Mobilitätsförderung oder Kombilohnmodellen ein.

