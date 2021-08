QSL und BURGER KING® verlängern Zusammenarbeit. OÖ Frischelogistiker auf Wachstumskurs

Pasching (OTS) - Seit 10 Jahren ist die Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL) ein starker Logistikpartner für die Systemgastronomie. Nun stehen die Zeichen klar auf Wachstum: So wurde in einen neuen Firmenstandort in Pasching (OÖ) sowie eine moderne LKW-Flotte investiert. Rückenwind für den weiteren Marktausbau gibt der Kunde BURGER KING®, der die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem auf Fast-Casual-Restaurants spezialisierten Full-Service-Logistiker QSL Österreich um weitere 5 Jahre verlängert hat. „Wir arbeiten bereits seit 2011 erfolgreich mit BURGER KING® in Österreich zusammen. Die erneute Vertragsverlängerung unterstreicht das große Vertrauen“ , freut sich Walter Gruber, Country Manager von QSL Österreich. Die Supply-Chain-Experten versorgen insgesamt 55 Restaurant-Standorte in ganz Österreich. Die Lieferprozesse werden dabei digital und völlig papierlos über App und IT-System abgewickelt.

