Formel 1: Das Comeback nach der Sommerpause in Spa ist für das ORF-Team auch ein Comeback an der Rennstrecke

Vom 27. bis 29. August u. a. mit LeMans-Sieger Habsburg, das „Formel 1 Motorhome“ erstmals aus dem Fahrerlager

Wien (OTS) - Gute Nachricht für alle Formel-1-Fans: Nach rund eineinhalb Jahren coronabedingt nur minimaler personeller Präsenz an den Rennstrecken, gibt das ORF-Formel-1-Team ab sofort sein Comeback direkt am Ort des Geschehens. Von 27. bis 29. August ist dies Spa. Damit kehrt der Formel-1-Zirkus mit dem legendären GP von Belgien auch aus der Sommerpause zurück.

Schon am Freitag, dem 27. August, wird der frisch gebackene 24h/LeMans-Klassen-Sieger Ferdinand Habsburg als Kokommentator von Ernst Hausleitner in den ersten beiden freien Trainings zu hören sein. Der zweifache LeMans-Gesamt-Sieger Alex Wurz ist dann beim Qualifying und beim Rennen aus dem TV-Compound und dem Paddock an der Strecke Kokommentator an der Seite von Hausleitner.

Ferdinand Habsburg ist zusätzlich am Samstag und Sonntag mit F1-Teamleiter Marc Wurzinger im Fahrerlager und am Startgrid unterwegs – beide werden in Interviews mit den Protagonisten die aktuellen Informationen und Reaktionen einholen.

Das „Formel 1 Motorhome“ erstmals aus dem Fahrerlager

Auch die Analyse-Sendung „Formel 1 Motorhome“ kommt zum GP von Belgien erstmals nicht aus dem Studio am Küniglberg. Im Paddock von Spa kommen Corinna Kamper, Ferdinand Habsburg, Alex Wurz und Ernst Hausleitner zusammen, um unmittelbar nach dem belgischen Grand Prix das Rennen in allen Einzelheiten zu analysieren und aufzuarbeiten – Marc Wurzinger liefert die Analyse-Interviews dazu. Mitdiskutieren können die F1-Fans dabei wieder unter @orfmotorhome auf instagram.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 27. August

11.20 Uhr: erstes freies Training (Kommentar Hausleitner/Habsburg) 14.50 Uhr: zweites freies Training (Hausleitner/Habsburg)

Samstag, 28. August

11.50 Uhr: drittes freies Training (Hausleitner/Wurz)

14.40 Uhr: F1 News

14.55 Uhr: Qualifying (Hausleitner/Wurz)

Sonntag, 29. August

13.40 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Belgien (Hausleitner/Wurz)

17.00 Uhr: Formel 1 Motorhome

mit Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, Corinna Kamper und Ferdinand Habsburg

sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF TELETEXT mit umfangreichen Formel-1-Packages

sport.ORF.at und TVthek.ORF.at informieren im Rahmen von umfangreichen multimedialen Info-Packages: sport.ORF.at bietet Live-Ticker während der Qualifyings und der Rennen, Vorschauen, Hintergrundberichte und Rennanalysen. Auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at können Motorsport-Fans außerdem die TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens österreichweit im Live-Stream mitverfolgen sowie Video-on-Demand-Angebote abrufen. Auch das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek bereitgestellt. Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. informieren auch die ORF TELETEXT-Leserinnen und -Leser jederzeit aktuell über das Formel-1-Geschehen.

