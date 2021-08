Int. Gartenbaumesse Tulln NUR von 2. bis 6. September 2021

Pools, Naturpools, Technik im Garten und Gartenmöbeltrends

Tulln (OTS) - Messeauftakt mit Österreichs größtem Gartenevent

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die erste Messe auch der größte Event des Jahres. 450 Aussteller präsentieren alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Die neue Donauhalle wird unter dem Motto „Gartenträume“ von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen mit über 200.000 Blumen in ein Blütenmeer verwandelt. Speziell in diesem Jahr ist die Int. Gartenbaumesse Tulln die erste Adresse für Tipps und Anregungen für die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens.

Die perfekte Abkühlung im Sommer

Eigentlich ist er schon fast nicht mehr wegzudenken – der Pool im eigenen Garten. Abkühlen, schwimmen, entspannen – ein eigener Pool im Garten hat viele Vorteile. Da die Sommer immer länger und vor allem auch immer heißer werden, gibt es viele gute Gründe einen eigenen Pool zu bauen. Poolduschen, Warm- oder Kaltwasserduschen, Poolabdeckungen, Poolheizung, Solarplanen und Reinigungsroboter runden das Poolvergnügen ab. Nach der Badesaison beginnt der Poolbau für die nächste Saison schon auf Hochtouren. „Der Herbst ist die ideale Poolbauzeit und der beste Start für Poolbauarbeiten, da der Garten als Lebensraum nicht mehr genutzt wird.“, empfiehlt Erich Artner, Geschäftsführer von Pool Partner. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln finden Besucher die verschiedensten Formen und Varianten von Pools, Naturpools sowie eine umfangreiche Beratung und Zubehör.

Naturpools – die sich perfekt in den Freiraum einfügen

Naturpools werden durch biologische Wasserreinigung ohne desinfizierende Zusatzstoffe betrieben und lassen sich perfekt in Naturgärten sowie architektonisch gestylte Freiräume einfügen. Ein echter Mehrwert für Kleinkinder, Allergiker und alle Naturfans. Das Ergebnis ist ein ganzjährig glasklares Wasser und schont somit Umwelt und Natur.

Holc Naturpools – pure Lebensfreude

Holc Naturpools werden auf dem „Prinzip von Venedig“ errichtet. Sämtliche konstruktive Holzteile befinden sich ständig unter Wasser, somit ist eine Verrottung vollkommen ausgeschlossen. Nach der Erstbefüllung des Naturpools muss das Wasser wegen der ausgeklügelten biologischen Filtertechnik nicht mehr ausgelassen werden. Eine Ganzjahresnutzung der Anlage ist somit möglich! „Wir stehen für Regionalität, Naturbewusstsein, Nachhaltigkeit und hohe Qualität.“, erklärt Herbert Laßnig, Geschäftsführer von Holc Naturpools.

Perfekte Pflege für den Garten

Ganz ohne Pflege kommt leider kein Garten aus. Aber mit kleiner feiner Unterstützung ist es gar nicht so schwierig, sein Paradies schön und in Form zu halten: Angefangen von Mähroboter, Rasenmäher, Akku- oder Elektro Rasenmäher, Aufsitzmäher für große Flächen oder Rasenlüfter. Die Firma Stihl bietet für jede Fläche das richtige Gerät. Um die Hecke in Bestform zu bringen, hilft das notwendige Werkzeug wie Garten- oder Heckenscheren. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln gibt es eine große Auswahl vom Gießkannenaufsatz bis zu Beregnungsanlagen, vom Blumentopf bis zum Brunnen und von der Gartendekoration bis zum Gerätehaus.

Vielfältige Gartenmöbeltrends

Gartenmöbel werden immer vielfältiger: Lounge Garnituren zum Essen oder Chillen sind nach wie vor angesagt. Ebenso wetterfeste Gartenmöbel, Gartenlauben, Möbel aus Metall oder hochwertigem Holz. Wind-, wasser- und sonnenbeständig sollen sie sein. Diese Anforderungen erfüllen schon die meisten Outdoor Möbel. Gartenschaukeln und Outdoor Teppiche, Sesselauflagen und Kissen in ruhigen beige und grün Tönen runden das Ambiente im Freien ab. Auf der Int. Gartenbaumesse Tulln findet man eine große Auswahl an Gartenmöbel in allen Variationen, Strandkörbe, Gartenlauben und eine Vielzahl an erfrischenden Ideen für Balkon, Terrasse und Garten.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 2. bis Montag, 6. September 2021

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 12,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

