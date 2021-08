Christoph Fritz als „Das Jüngste Gesicht“ im ORF-„Sommerkabarett“ am 27. August in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues? – Classics“ mit den lustigsten Highlights

Wien (OTS) - „Das Jüngste Gesicht“ feiert im ORF-„Sommerkabarett“ seine ORF-Premiere, wenn Christoph Fritz am Freitag, dem 27. August 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 sein Debütprogramm präsentiert. Zum Abschluss des diesjährigen ORF-„Sommerkabarett“-Programms liefert dann am 3. September ein „Gemischter Satz – Die Kleinkunst an der frischen Luft“ und verspricht einen wortreichen Abend mit Eckel, Sarsam, Wunderl & Co. Bei „Was gibt es Neues? – Classics“ gibt es danach, um 21.25 Uhr, wieder die interessantesten Fragen und skurrilsten Dinge der Woche aus mehr als 500 Sendungen – diesmal unter anderem mit der „Panikstange“.

ORF-„Sommerkabarett“: „Christoph Fritz: Das Jüngste Gesicht“ um 20.15 Uhr

Mit diesem seinem Debütprogramm landete der so harmlos aussehende Christoph Fritz im heimischen Kabarett einen Riesentreffer! Seine bitterbösen, mit nahezu kindlicher Naivität vorgetragenen Pointen kreisen um seinen Heimatort – Hauptsehenswürdigkeit der Zebrastreifen vor der Raika-Filiale – oder um seine von Verwechslungen geprägten erotischen Erfahrungen. Kritiken waren voll von Vokabeln wie „zukunftsweisend“, „hinterfotzig“ oder „zum Niederknien“. Beim Österreichischen Kabarettpreis 2018 erhielt er für dieses Programm den Förderpreis.

Das ORF-„Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF 1 zu sehen.

Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.25 Uhr

Von der „Demutspfeife“ bis zur „Panikstange“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights aus mehr als 500 Sendungen sind diesmal die Rateversuche von u. a. Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Ulrike Beimpold, Monica Weinzettl, Gerold Rudle, Florian Scheuba, Andreas Vitásek, Thomas Maurer und Viktor Gernot zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at