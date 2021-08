Leichtfried: Regierung versagt bei Afghanistan-Evakuierungen – Österreicher*innen werden im Stich gelassen

„Während die Regierung im Asyl-Streit versinkt, sind Dutzende Staatsbürger*innen und unsere Helfer*innen vor Ort in Gefahr“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik an der Untätigkeit und dem Versagen von Kanzler Kurz und Außenminister Schallenberg bei der Hilfe für Österreicher*innen und unsere Helfer*innen in Afghanistan übt heute der stv. Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. Tschechien oder Schweden haben die Evakuierung ihrer Staatsbürger*innen und Mitarbeiter*innen schon vor einer Woche abgeschlossen. Staaten holen ihre Bürger*innen von Verstecken oder zu Hause ab und geleiten sie zum Flughafen, weil Terroranschläge drohen. Der österreichische Kanzler und der Außenminister allerdings sagen unseren Mitbürger*innen lapidar, sie sollen sich selbst zum Flughafen durchschlagen. Das gestrige ZIB2-Interview mit dem Außenminister hat erschreckend deutlich gemacht, dass außer Showpolitik und Sprüchen kaum etwas übrigbleibt“, so Leichtfried. ****

„Anstatt alles zu tun, um Österreicher*innen und auch unsere vom Tod bedrohten Helfer*innen und Mitarbeiter*innen vor Ort herauszubekommen, sind Kurz und Kogler mit ihrem Asyl-Streit beschäftigt. Dieses Versagen, diese Untätigkeit ist sehr gefährlich“, ist Leichtfried entsetzt.

„Während die ÖVP mit Propaganda und harten Sprüchen ihre schlechte Bilanz in der Asyl- und Migrationspolitik kaschieren will, versuchen die Grünen verzweifelt, letzte Reste ihres humanitären Gewissens aufzusammeln – übrig bleiben Menschen, Österreicher*innen in Afghanistan und auch jene, die für uns im Sinne westlicher Werte vor Ort gearbeitet und sich auf uns verlassen haben und die die österreichische Regierung jetzt völlig im Stich lässt – das ist menschlich verwerflich“, so Leichtfried. (Schluss) ah/up

