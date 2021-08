MyLife im Herbst: Doppelte GB und drei Monate kein Grundentgelt.

Doppeltes Datenvolumen für MyLife Neukunden.

Drei Monate kein Grundentgelt.

Top Smartphone um 0 Euro.

Plus Gratis-Aktivierung (statt 69,90 Euro).

„Chill dein Leben. Mit MyLife.“ Unter diesem Motto bietet Drei Schülern und Studenten bis 27 ab 26. August 2021 Top-Angebote zum Semesterstart. Mit doppelten GB und drei Monate ohne Grundentgelt fällt Neukunden von MyLife M, L, XL und MyLife SIM M und L der Abschied von der Ferienzeit leichter. Dazu schenkt Drei das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro auf MyLife Tarife mit und ohne Bindung.

So kostet der MyLife M Tarif mit 50 statt 25 GB Daten plus unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in der EU nur 19 Euro monatlich.

Kunden, die sich ab 26. August für einen MyLife M, L und XL Tarif mit Handy entscheiden, erhalten zusätzlich ein hochwertiges Smartphone. Zum Beispiel in Kombination mit MyLife M das Samsung Galaxy A12 bzw. das Samsung Galaxy A32 5G gemeinsam mit MyLife L.*

Wer MyLife nach Erreichung des 27. Lebensjahrs nicht aufgeben möchte, der behält den Tarif ganz einfach. Die neuen MyStream Zusatzpakete können vorerst nicht zu anderen Tarifen aktiviert werden. Mehr auf www.drei.at/mylife.

Tarifdetails: Zuzüglich 27 € Servicepauschale / Jahr. 24 Monate Mindestvertragsdauer (12 Monate bei SIM only Tarifen). Preis ab dem 4. Monat: reguläres monatliches Entgelt des jeweiligen Tarifs. Einmalig 3 € Urheberrechtsabgabe bei Kauf eines Smartphones. Details: drei.at/mylife

*solange der Vorrat reicht.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Mehr auf www.drei.at

