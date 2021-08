Wie Gesundheit Spaß macht - WiG-Life Lounge-Sommertour heuer im Strandbad Gänsehäufel und Laaerbergbad

Rund 700 Badegäste machten bei interaktiven Modulen der Wiener Gesundheitsförderung mit

Wien (OTS) - Die traditionelle Life-Lounge-Sommertour der Wiener Gesundheitsförderung – WiG machte heuer in den Wiener Städtischen Freibädern Strandbad Gänsehäufel und Laaerbergbad Station. Rund 700 Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen zwei Wochen neben Sonne und Badefreuden auch das kostenlose Mitmach-Angebot der Wiener Gesundheitsförderung genossen und dabei erlebt, dass Gesundheit durchaus Spaß machen kann. „Mit einfachen und freudvoll gestalteten Modulen wollen wir die Menschen mit Botschaften zum gesunden Lebensstil erreichen und ihnen zeigen, dass schon kleine Änderungen ihres Lebensstils zu großen Veränderungen für das eigene Wohlbefinden führen. Das gelingt ganz besonders gut bei unserer Life Lounge-Sommertour in fröhlicher und entspannter Atmosphäre, wo informative Gespräche ohne Zeitdruck geführt und kleine Aha-Momente erzeugt werden“, zeigt sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, über die erfolgreich gelaufene Life Lounge-Sommertour begeistert.

Bei der diesjährigen Life Lounge-Sommertour der Wiener Gesundheitsförderung hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich mit den Themen Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit zu beschäftigen, wobei auf die geltenden Corona Hygiene- und Abstandsregelungen geachtet wurde. Mit gesundem Abstand konnte zum Beispiel beim Modul „Relaxx“ gelernt werden, wie sich im Alltag zwischendurch Entspannung finden und dabei Stress abbauen oder das Gleichgewicht wiederfinden lässt. Spaß hatten vor allem Kinder mit den Bewegungsparcours und der Slackline, richtig Zähneputzen wurde mit einem großen Gebiss und einer übergroßen Zahnbürste geübt. Aber auch das heikle Thema Sucht und Alkohol wurde mit gut aufbereiteter Information zum Thema gemacht, mit einer „Rauschbrille“ konnte nachempfunden werden, welchen Einfluss Alkohol auf die Reaktion und Wahrnehmung hat. Publikumsmagnet war auch heuer wieder das „Quizrad“, bei dem sich alles um Fragen zu seelischer Gesundheit, Ernährung und Bewegung dreht.

