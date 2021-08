Aktuelle Allianz Umfrage: Gesunde Ernährung ist ein Top-Thema der Jugend

Junge Frauen zwischen 20 und 24 Jahren zeigen besonders hohes Ernährungsbewusstsein

Nur jede/r 10. interessiert sich kaum oder gar nicht für gesunde Ernährung

Zwei von drei Jugendlichen achten verstärkt auf die Herkunft von Lebensmitteln

Bereitschaft zum Verzicht auf fette und kalorienreiche Kost steigt

Neue Allianz Gesundheitsversicherung fokussiert Ernährungsoptimierung

Ein ausgeprägtes Bewusstsein für gesunde Ernährung zeigt Österreichs junge Generation: 53 Prozent der Menschen zwischen 14 und 24 Jahren interessieren sich stark für dieses Thema, insbesondere junge Frauen knapp über 20. Gefragt ist „frisch, fruchtig und bio“, aber auch auf die regionale Herkunft der Lebensmittel wird verstärkt geachtet. Dies ermittelte die Allianz Österreich im Rahmen ihrer aktuellen Jugendstudie. „Ernährung ist ein entscheidender Faktor für die Gesundheit und Zukunft unserer Jugend – und damit auch für uns als Gesundheitsversicherer ein Thema von essentieller Bedeutung“, betont Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich.

Gesunde Ernährung: regional, frisch und bio

Für 55 Prozent der jungen Frauen und 49 Prozent der jungen Männer ist eine gesunde Ernährung äußerst wichtig. Mit zunehmendem Alter verstärkt sich in dieser Bevölkerungsgruppe das Interesse für dieses Thema ebenso wie mit steigendem Bildungsgrad. In erster Linie bedeutet gesunde Ernährung für die meisten, frisch zubereitete Mahlzeiten zu sich zu nehmen (76 Prozent) und viel Obst und Gemüse zu essen (74 Prozent) – idealerweise jenes, das zur jeweiligen Jahreszeit direkt vom Feld kommt. Dementsprechend ist für 65 Prozent auch die regionale Herkunft ihrer Mahlzeit ein wesentlicher Faktor. Knapp zwei Drittel der Befragten achten darauf, stark zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke zu vermeiden. Deutlich leichter als noch vor vier Jahren fällt es vielen jungen Menschen auch, auf fettreiche und kalorienreiche Kost möglichst zu verzichten. Und mehr denn je assoziiert Österreichs Jugend gesunde Ernährung mit „Bio-Qualität“ (55 Prozent). Schließlich ist auch die Bereitschaft, qualitativ hochwertige Mahlzeiten zu konsumieren, selbst wenn diese teurer sind, seit der Vergleichsumfrage im Jahr 2017 von 60 auf 65 Prozent gestiegen.

Allianz Gesundheitsversicherung: Vitalkonzept für die Jugend

Die Allianz Österreich startete im heurigen Jahr mit einer neuen Gesundheitsversicherung, die speziell Jugendlichen viele Vorteile bietet. „Wir investieren in Dinge, die Zukunft haben und Zukunft schaffen. Die Gesundheitsvorsorge nimmt dabei insbesondere für die junge Generation eine prioritäre Rolle ein", so Vrignaud. In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Health Strategy wurde ein einfacher Zugang zu einer breiten Palette an modernen Vorsorgeempfehlungen entwickelt. Dies beginnt mit einem „Vital-Paket“ für Kinder und Jugendliche, das individuelle Informationen zu Ernährungsoptimierung, Vitalstoff- und Mikronährstoffbedarf liefert. Darüber hinaus umfasst die Allianz Gesundheitsversicherung in einigen Leistungspaketen die Beratungskosten für Maßnahmen zu einer ärztlich empfohlenen Gewichtsreduktion durch professionelle Diätologinnen und Diätologen sowie Ernährungsberaterinnen und -berater. Ebenso inkludiert ist die ärztliche Betreuung im Rahmen der Bekämpfung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Im Erwachsenenalter stehen weitere Vorsorgeangebote wie eine medizinische Gen-Analyse, Ganzkörpermessungen sowie ein individueller Gesundheitsplan inklusive Ernährungs- und Bewegungskonzept zur Verfügung.

Die Umfrage wurde vom market Institut im Auftrag der Allianz Österreich als Online-Befragung durchgeführt. Befragt wurden 800 Personen zwischen 14 und 24 Jahren.

Wien, 26. August 2021

