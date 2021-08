AVISO: Alpbach-Podiumsdiskussion „Pharmastandort Europa“, 27.8.2021, 19:15-20:15h

Gesundheitsgespräch mit Katja Gentinetta, Jayasree Iyer, Jasmina Kirchhoff, Wolfgang Philipp und Severin Schwan

Wien (OTS) - Im Zuge der aktuellen Covid-19-Pandemie ist die Diskussion über den Pharmastandort Europa in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Wie können wir aktuelle Abhängigkeiten minimieren und in Zukunft vermeiden? Wie können wir eine kontinuierliche Versorgung mit Medikamenten gewährleisten? Können wir eine Re-Industrialisierung des Pharmasektors in Europa einleiten? Was sollte das Ziel einer europäischen Pharmastrategie sein?

Zum Thema „Investing in Innovation - Priming Europe as Pharmaceutical Location“ diskutieren im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach am 27. August 2021 von 19:15 bis 20:15 Uhr (in alphabetischer Reihenfolge):

Katja Gentinetta , Vizepräsidentin des Europäischen Forum Alpbach, politische Philosophin, Universitätslektorin und Board Member, Universität St. Gallen;

Die Anmeldung für einen Online-Zugang zum Europäischen Forum Alpbach finden Sie hier:

https://2021.alpbach.org/tickets/#/

ALPBACH-GESUNDHEITSGESPRÄCH „Pharmastandort Europa“

Datum: 27.08.2021, 19:15 - 20:15 Uhr

Ort: Congress Centrum Alpbach, Herz-Kremenak-Saal

Alpbach 246, 6236 Alpbach, Österreich

Url: https://2021.alpbach.org/programme/#/session/a99f5f5e-72a7-eb11-b1ac-000d3a21c523

