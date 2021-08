Handheld präsentiert neuen Ringscanner RS60

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Handheld Group ist ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern und stellte heute den RS60 Ringscanner vor, eine komfortable Scan-Lösung für Lagerhäuser, Einzelhandel, Vertrieb und sonstige Anwendungen mit dem Bedarf mobiler Scan-Lösungen, mit der die Mitarbeiter stets die Hände frei haben. Dieses Gerät ist nach dem SP500X ScanPrinter, der bereits in diesem Monat vorgestellt wurde, das zweite der neu eingeführten Reihe Wearable-Produkte von Handheld.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8941251-handheld-introduces-new-wearable-rs60-ring-scanner/

"Beim neuen RS60 Ringscanner stehen Effizienz und Mobilität im Vordergrund. Er kann an der rechten oder linken Hand getragen werden, sodass die Arbeiter ihre Produktivität maximieren und gleichzeitig ihre Hände frei haben können," erzählt Johan Hed, Produktmanager bei Handheld. "Anstatt eines Geräts, das Sie in der Hand halten müssen, ist der Ringscanner am Finger. Mit ihm können die Mitarbeiter im Lager einfach auf etwas zeigen und es scannen und dabei trotzdem noch Produkte und Pakete bewegen."

Merkmale des RS60 Ringscanners:

Die Effizienz eines herkömmlichen Scanners und der Komfort einer tragbaren Lösung mit freien Händen

Super-schneller 2D-Imager für die akkurate Erfassung von sich bewegenden Barcodes

Zum Koppeln mit jedem beliebigen NFC-fähigen Gerät tippen oder einen Barcode scannen, um eine Verbindung herzustellen

Über BT Klasse 1 bleiben Arbeiter über bis 100 m Entfernung mit Geräten verbunden

Staub- und wasserbeständig gemäß IP65, Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 50 °C, übersteht wiederholte Stürze auf Beton

Bis zu 11 Std. Laufzeit

Praktisches Zubehör, einschließlich Ladestation mit vier Ladeplätzen und Batterieladegerät mit acht Ladeplätzen

"Unternehmen erkennen mehr und mehr den Wert davon, ihre Mitarbeiter mit Werkzeugen auszustatten, die Effizienz und Mobilität maximieren. Unsere neue Reihe Wearable-Produkte soll diese Bedürfnisse erfüllen," sagt Thomas Löfblad, CEO bei der Handheld Group. "Bei Handheld ging es schon immer um mobile Computer, und wir werden unsere tragbare Produktreihe in der Zukunft noch erweitern."

Verfügbarkeit

Die Geräte sind am Lager und für den sofortigen Kauf und Versand verfügbar.

Weiterführende Links Produktinformation RS60 Ringscanner

RS60 produktvideo RS60 Medienbilder Handheld Produktvorstellung



Über Handheld



Die Handheld Group ist ein Hersteller robuster Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine weltweiten Partner bieten komplette Mobillösungen für Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Wartung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die schwedische Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.handheldgroup.com/de.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1601070/RS60_Ring_Scanner.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Obx762BhGHo

Rückfragen & Kontakt:

Sofia Löfblad

Marketing Director

Handheld Group

Schweden: +46 510 54 71 70

s.lofblad @ handheldgroup.com Helmut Feurhuber

Geschäftsführung

Handheld Germany

Deutschland: +49 (8654) 77957 0

h.feurhuber @ handheldgermany.com

Andreas Hitz

Geschäftsführung

Handheld Swiss

Schweiz: +41 (81) 330 0555

a.hitz @ handheldswiss.com