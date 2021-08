Die besten Arbeitgeber Österreichs

Arbeitgeber-Attraktivität von 725 Unternehmen bundesweit bewertet

Köln (ots) - Will ein Unternehmen als attraktiv für die berufliche Laufbahn gelten, so sollte dies im Stimmungsbild und in der Anziehungskraft als Arbeitgeber auch in der Bevölkerung wahrnehmbar sein. In einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage wurde das Image bzw. die Attraktivität als Arbeitgeber von 725 Unternehmen, die in Österreich tätig sind, über 311.077 Einzelurteile erfasst. Die Kölner Analysegesellschaft ServiceValue hat mit dieser groß angelegten Untersuchung die Arbeitgeber-Attraktivität großer Unternehmen in der DACH-Region vervollständigt. Das Ranking für „Österreichs Beste Arbeitgeber“ wird von ÖAMTC, Miele und Manner angeführt.

Methode

Die Untersuchung zur Arbeitgeber-Attraktivität besteht aus einer Vielzahl von Umfragen über Online-Panels, die der Reihe nach geschaltet wurden. Die konkrete Fragestellung lautet, wie das Image bzw. die Attraktivität als Arbeitgeber bewertet wird. Das Meinungsbild der Befragten wird anhand einer 5-stufigen Antwort-Skala, von „ausgezeichnet“ bis „schlecht“, erfasst. Für jedes Unternehmen mit einer hinreichend großen Anzahl von Einzelurteilen wird ein ungewichteter Mittelwert gebildet, der dann über die Positionierung im Ranking entscheidet. Unternehmen mit überdurchschnittlich guten Werten erhalten als Arbeitgeber die Auszeichnung „Hohe Attraktivität“. Unternehmen, deren Werte wiederum überdurchschnittlich besser innerhalb dieser Gruppe ausfallen, erhalten als Arbeitgeber die Auszeichnung „Sehr hohe Attraktivität“. Erhebung und Auswertung erfolgen ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen.

Die 25 vordersten Plätze

Auf Platz eins im Gesamtranking behauptet sich ÖAMTC mit einem empirischen Mittelwert von 2,37, gefolgt von Miele (2,40) und Manner (2,42). Neben der Top drei erhalten auch nachfolgende Unternehmen die Auszeichnung „Sehr hohe Attraktivität“, darunter beispielsweise Hofer, Red Bull, Rauch, dm drogerie markt, Atomic, Infineon oder auch die Vinzenz Gruppe.

Im Folgenden werden lediglich die ersten 25 Arbeitgeber aufgeführt, die – wie 152 weitere – die Auszeichnung „Sehr hohe Attraktivität“ tragen:

Platzierung Unternehmen Mittelwert

1. ÖAMTC 2,37

2. Miele 2,40

3. Manner 2,42

4. Hofer 2,43

5. Red Bull 2,43

6. Rauch 2,46

7. dm drogerie markt 2,46

8. Atomic 2,47

9. Infineon 2,48

10. Vinzenz Gruppe 2,48

11. Austro Control 2,48

12. Hilti & Jehle 2,48

13. KTM Bike Industries 2,48

14. Kepler Universitätsklinikum 2,49 15. Stihl 2,49 16. Rosenbauer 2,49 17. Pfanner 2,49 18. BMW 2,50 19. Siemens Österreich 2,50 20. Liebherr 2,50 21. Stiegl 2,50 22. Engelbert Strauss 2,50 23. Tirol Kliniken 2,51 24. Arbö 2,51 25. Philips Austria 2,51

„Eine hohe Identifikation mit dem eigenen Arbeitgeber gelingt eher, wenn die erlebte Arbeitgebermarke auch mit dem von außen wahrgenommenen Arbeitgeberimage übereinstimmt“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, und ergänzt, „denn Work-Live-Balance ist nicht nur ein organisatorischer Ansatz, sondern auch ein sozialpsychologisches Konzept.“

Die Untersuchung „Österreichs beste Arbeitgeber“ erfolgt allein über Urteile aus der bundesweiten Bevölkerungsumfrage. Das komplette Ranking finden Sie unter: www.arbeitgeber-image.at

