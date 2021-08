Der deutsche Hersteller von Elektrofahrzeugen, Next.e.GO, schließt erfolgreich Series-C-Finanzierungsrunde über 57 Millionen Dollar ab

Aachen, Germany (ots/PRNewswire) - Next.e.GO Mobile SE, der deutsche Hersteller von Elektrofahrzeugen, der auf der Grundlage seiner innovativen Technologien und seiner einzigartigen Mikrofabrik erschwingliche, maßgeschneiderte und nachhaltige Elektrofahrzeuge für den städtischen Bereich produziert, gab heute bekannt, dass sein Mehrheitsaktionär, nd Industrial Investments B.V., Teil der internationalen Private-Equity-Gesellschaft nd Group B.V., erfolgreich eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 57 Millionen US-Dollar für das Unternehmen abgeschlossen hat.

Die Finanzierungsrunde, an der sich sowohl bestehende als auch neue Investoren beteiligen, ermöglicht es e.GO, seine Bestrebungen zur Umgestaltung der urbanen Elektromobilität zu beschleunigen, indem das Unternehmen die Produktion seiner e.GO Life-Plattform ausbauen kann, die Entwicklung zusätzlicher Modelle forciert und den Kunden einzigartige Mehrwerte wie den Batterietausch anbietet.

Die Finanzierungsrunde unterstreicht auch das Vertrauen der Investoren in die erfolgreiche Entwicklung von e.GO und die Fortschritte, die das Unternehmen auf dem Weg zu einem der wenigen unabhängigen westlichen Unternehmen für Elektrofahrzeuge gemacht hat, die tatsächlich in Produktion sind und Fahrzeuge an Kunden ausliefern.

"Wir freuen uns sehr über den Erfolg der Series-C-Finanzierung, aber vor allem über den Vertrauensbeweis unserer Investoren. Das Team von e.GO ist mehr denn je entschlossen, den dringend benötigten Wandel hin zu einer emissionsfreien urbanen Mobilität voranzutreiben, indem es ein einzigartiges Elektrofahrzeug anbietet", sagt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Die Next.e.GO Mobile SE mit Hauptsitz in Aachen ist ein Hersteller von Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Mobilitätssystemen. Rund 400 Mitarbeiter der Next.e.GO Mobile SE arbeiten in agilen Teams an verschiedenen kostengünstigen, besonders langlebigen und nachhaltigen Elektrofahrzeugen für den Kurzstreckenverkehr.

nd Group B.V. ist eine private Beteiligungs- und Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und konzentriert sich in erster Linie auf EV, alternative Energien, Fintech, HealthTech, Industrieanlagen und Immobilien.

