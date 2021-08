12. „Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich“

Elf Veranstaltungen am 25. September

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag, 25. September, findet zum mittlerweile bereits 12. Mal der „Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich“ statt: Elf Bühnenwirtshäuser bieten an diesem Abend mit elf Veranstaltungen von Musik über Kabarett bis Literatur ein dichtes künstlerisches Programm mit jeder Menge kulinarischer Schmankerln.

„Nach einem turbulenten Jahr freuen wir uns ganz besonders, dass wir unseren jährlichen ‚Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich‘ wieder veranstalten können. Was gibt es Schöneres, als sich vom – in letzter Zeit doch etwas steinigen – Alltag zu erholen und in gemütlicher Wirtshausatmosphäre endlich wieder Kabaretts, Konzerte etc. genießen und Künstlerinnen und Künstler live und hautnah erleben zu können?“, meint dazu die Obfrau der Bühnenwirtshäuser, Edda Mayer-Welley.

Gestaltet wird das Programm von Niederösterreichs kulturellen Nahversorgern an diesem Tag von Christoph & Lollo mit skurrilen Dialogen und lustigen Liedern im Alten Depot in Mistelbach, The Solitary Men mit amerikanisch-stämmiger Musik im Ausklang in Horn, Martin Neid, Martina Meisl und Alexander Blach mit einem Gedankenkaleidoskop in der Babü in Wolkersdorf, The Travelin Band mit Musik von Creedence Clearwater Revival beim Ballonwirt Aigner in Wieselburg, Leo Lukas mit „Grade noch mal Glück gehabt“ in Bauers Bühne in Obersiebenbrunn, ZICLA mit elektroakustischen Kompositionen im Club Epicur in Klosterneuburg, der Korneuburger Band Donaukarpfen mit einem Heimspiel im Gwölb in Korneuburg, Claudia Sadlo mit „Sadlo Maslo“ in der Lössiade in Absdorf, Angelika Niedetzky mit einem Best-of in der Bühne Mayer in Mödling, Jörg Danielsens, der Vienna Blues Association und der Edi Fenzl Band mit einer „Blues & Rock Night“ im Syrnau in Zwettl sowie dem finnischen Mundharmonika-Quartett Sväng in der VereinsMAYERbühne in Rekawinkel.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter www.buehnenwirtshaeuser.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse