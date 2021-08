FP-Krauss: SPÖ und ÖVP haben Aufnahme von kriminellen Afghanen gleichermaßen zu verantworten

Ludwig lockt Asylwerber mit Sozialgeldern, Kurz lässt sie über die Grenze

Wien (OTS) - Als „reine Scheindebatte“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss die Diskussion der Klubchefs von SPÖ und ÖVP um die zusätzliche Aufnahme von Afghanen. „SPÖ und ÖVP haben den jahrelangen Zuzug von integrationsunwilligen und teils gewalttätigen Afghanen in den letzten Jahren gleichermaßen zu verantworten. Die SPÖ hat diese Personengruppe mit großzügigen Sozialgeldern nach Wien gelockt, Sebastian Kurz hat sie 2015 als Außen- und Integrationsminister über die Grenzen gelassen. Auch jetzt kommen unter türkiser Verantwortung viel mehr Asylwerber nach Österreich als in den Jahren davor. Daher braucht es keine Aufnahme dieser Gruppe, sondern endlich konsequente Abschiebungen von illegalen und kriminellen Migranten“, so Krauss.

