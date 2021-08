Bundesschulsprecherin begrüßt 3-Stufen-Plan

Der 3-Stufen-Plan ist eine gute und vor allem konkrete Orientierung für die Schulen

Wien (OTS) - Heute wurden bei einer Pressekonferenz von Bildungsminister Heinz Faßmann und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die neuen Maßnahmen für die Schule im Herbst kundgetan. Die Bundesschulsprecherin begrüßt die transparente Orientierung für Schulen in Form des vorgestellten 3-Stufen-Plans.

“Unser aller Ziel ist, dass es nicht wieder zu Schulschließungen so wie im vergangenen Jahr kommt, vor allem im Hinblick auf die mentale Gesundheit. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der 3-Punkte-Plan mit Sicherheit der richtige Weg. Wir müssen alle zusammenhalten und uns bemühen, diesen 3-Punkte-Plan bestmöglich umzusetzen - dann sollte einem geregelten Schulstart nichts im Wege stehen. In den Augen der Schülerschaft würde aber im Anlassfall auch nichts gegen eine Verschärfung der Test-Strategie und das genaue unter die Lupe nehmen des Sportunterrichts im Herbst sprechen”, so die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek.

“Die Schülerschaft begrüßt es sehr, dass es einen sehr durchdachten 3-Stufen-Plan gibt, an dem sich Schulen schon im Vorhinein orientieren können. Ebenso finden wir die Abstufungen der Maßnahmen passend und vor allem sind diese rasch umzusetzen, was bedeutet, dass es zu keiner überraschenden Überforderung der Schulen kommen wird. Da das Testen neben dem Impfen die effektivste Maßnahme ist, um ein sicheres Miteinander sicherzustellen, können wir uns aber auch künftige Adaptierungen in diesem Bereich vorstellen. Denn genau dieses sichere Miteinander soll auch das Ziel für unsere Schulen im Herbst sein”, so die Bundesobfrau der Schülerunion, Carina Reithmaier.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

