NEOS zu Schulstart im Herbst: 3 G-Regelung muss sofort gelten

Martina Künsberg Sarre: „Geplante Sicherheitsphase an Schulen bringt Testpflicht für alle. Warum geimpfte Kinder hier anders behandelt werden als geimpfte Erwachsene ist unverständlich.“

Wien (OTS) - Erst nach einer dreiwöchigen Sicherheitsphase soll laut Bildungsminister Faßmann die 3G-Regel in Kraft treten. „Die geplante Sicherheitsphase an Schulen bringt eine Testpflicht für alle. Anstatt die 3G-Regel schon ab Tag 1 des neuen Schuljahres einzuführen, wird eine für Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern ohnehin schon sehr stressige Zeit einmal mehr verkompliziert“, zeigt sich NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre verwundert. „Während geimpfte Lehrer nur einen Antigentest machen müssen, müssen geimpfte Schüler drei Mal pro Woche testen. Außerhalb der Schule müssen sich geimpfte Erwachsene auch nicht testen lassen. Warum hier Jugendliche anders behandelt werden, ist nicht nachvollziehbar“, so Künsberg Sarre.



„Außerdem stellt sich die Frage, warum Masken getragen werden müssen, wenn dreimal pro Woche getestet wird bzw. die 3G-Regel gilt. Es scheint als hätte die Regierung noch immer keine ganzheitliche und konsequente Strategie der Pandemiebekämpfung entwickelt. Stattdessen wird der Kampf gegen COVID-19 einmal mehr am Rücken der Schüler_innen ausgetragen. Dabei sollte Schule, so gut es eben geht, frei von Einschränkungen stattfinden können, denn für viele Kinder und Jugendliche ist die Schule aktuell der einzig stabile Ort. Kinder haben sich nach eineinhalb Jahren wieder normalen Unterricht verdient. Von Schule ohne Tests, Masken und Schichtbetrieb sind wir nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung jedoch meilenweit entfernt“, äußert sich die NEOS-Bildungssprecherin verärgert: „Anstatt Schulen auch im neuen Schuljahr als Infektionstreiber und Herd der Pandemie darzustellen und nur auf die Inzidenz zu achten, wäre die Regierung besser beraten lieber frühzeitig gesamtgesellschaftliche und nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln. Was konkret bei Infektionsfällen passiert, wurde auch nicht gesagt.“



Darüber hinaus betont Künsberg Sarre, dass die Anstrengungen für eine höhere Durchimpfungsrate endlich engagierter angegangen werden müssen: "Jeder geimpfte Erwachsene trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche besser geschützt sind und wieder zu ihrem ‚normalen' Leben zurückkommen können.“ Weiters fordert die NEOS-Bildungssprecherin, dass Schulveranstaltungen ermöglicht werden – die Schüler_innen haben in den vergangenen drei Semestern auf zu vieles verzichtet müssen.



