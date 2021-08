Langer Fußball-Play-off-Abend mit Sturm und Rapid live im ORF

Am 26. August ab 18.20 Uhr in ORF 1 mit Luhansk – Rapid bzw. Sturm – NS Mura

Wien (OTS) - Die Fußballfans können sich auf einen weiteren langen und hoffentlich sehr erfreulichen Europacup-Abend im ORF freuen: ORF 1 zeigt am Donnerstag, dem 26. August 2021, ab 18.20 Uhr im Rahmen des Europa-League-Play-offs Luhansk – Rapid. Kommentator in Luhansk ist Thomas König. Nach dem 3:0-Heimsieg stehen die Hütteldorfer vor dem Einzug in die EL-Gruppenphase.

Ab 20.40 Uhr steht dann das Europa-League-Play-off-Spiel Sturm – NS Mura auf dem Programm. Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Slowenien haben auch die Blackies beste Chancen auf den Gruppen-Einzug. Kommentator in Graz ist Michael Bacher. Im Studio analysieren beide Partien Christian Diendorfer und Roman Mählich.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

