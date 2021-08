FP-Krauss: Völliges Versagen von Faßmann bei der Anschaffung von Luftfilteranlagen

Wiener FPÖ-Klubobmann fordert Garantieerklärung für offene Schulen

Wien (OTS) - „Völliges Versagen“ wirft der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss, ÖVP-Bildungsminister Faßmann bei der Anschaffung von Luftfiltergeräten vor. „4.000 Luftreinigungsgeräte für Kopierkammerl und ähnliche Räume werden aufgrund der Tatenlosigkeit des Bildungsministers erst am Sankt Nimmerleinstag geliefert. Anstatt diese Anlagen frühzeitig und für alle Schulklassen anzukaufen, haben Faßmann und Co. einmal mehr geschlafen und nehmen damit massive Einschränkungen für Schüler und Eltern sowie neuerliche Schullockdowns in Kauf“, so Krauss, der darauf verweist, dass diese Luftfilteranlagen nicht nur Corona, sondern weitere Virusinfektionen um bis zu 80 Prozent verringern können.

Der Wiener FPÖ-Klubobmann verlangt sowohl von Faßmann aber auch von der rot-pinken Wiener Stadtregierung eine Garantieerklärung, dass die Schulen im kommenden Schuljahr durchgehend offenbleiben und es keinen Wechsel- oder Distanzunterricht geben wird. „Die heute von Faßmann und dem grünen Gesundheitsminister Mückstein präsentierten Maßnahmen ab Schulbeginn bringen zahlreiche Einschränkungen für Schüler und Eltern, insbesondere beim Sport- und Musikunterricht sowie bei Schulveranstaltungen. Auch bei Infektionsfällen in Schulklassen gibt es keine generellen Vorgaben. Das totale Chaos in den Schulen ist somit vorprogrammiert. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeit dieser schwarz-grünen Bundesregierung ist jedenfalls ein einziges Armutszeugnis“, so Krauss.

