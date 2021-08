„Herrschaftszeiten!“ – ein ORF-Rekord zum Staffelfinale

544.000 Reichweite für „Johann-Philipps Schlossbesuche“

Wien (OTS) - Mit einem Reichweiten-Rekord beendete gestern, am 24. August 2021, Johann-Philipp Spiegelfeld seine „Schlossbesuche“: Im Schnitt 544.000 bei 21 Prozent Marktanteil (je 13 Prozent in den jungen Zielgruppen) ließen sich die „Herrschaftszeiten!“ via ORF 2 nicht entgehen. Durchschnittlich erreichten die sechs Ausgaben 491.000 bei 20 Prozent Marktanteil. Für ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer ist das „ein ganz klarer Auftrag des Publikums an uns, den großartigen Johann-Philipp Spiegelfeld zu weiteren ‚Schlossbesuchen‘ auszuschicken. Österreich bietet noch so viele Schlösser und ‚Herrschaften‘, dass wir uns schon jetzt auf eine weitere Staffel freuen“.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

