AK 2: Clever einkaufen für die Schule schont Geldbörsel und Umwelt!

Wien (OTS) - Die Preisunterschiede für ein und dieselben Schulsachen sind mitunter enorm. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor für Erstklässler. Eltern können beim Einkauf sparen, denn meist gibt es kurz vor Schulbeginn noch Aktionen. Zudem gibt es für Familien mit wenig Einkommen auch finanzielle Hilfen.

AK Tipps zum Einkauf von Heft, Bleistiften & Co. – das sollten Eltern wissen:

+ „Frische“ Aktionen: Der Papierfachhandel hat kurz vor Schulbeginn meist noch Aktionen.

+ Fachhandel mit Service: Der Fachhandel punktet in Sachen Service und Beratung. Sie können manchmal auch Ihre Einkaufsliste im Geschäft abgeben und die Produkte werden fertig zusammengestellt

+ Augen auf beim Kauf: Werfen Sie einen Blick auf die Qualität der Produkte. Mit nachhaltigeren Artikeln können Sie letztlich Geld sparen. Greifen Sie auch zu umweltfreundlichen Produkten, etwa wieder befüllbare Filzstifte auf Wasserbasis.

+ Füllfeder ausprobieren: Bei Füllfedern ist die Federqualität und die Gestaltung des Schafts (Griffmulden) sehr wichtig! Daher besser vor dem Kauf ausprobieren, wie die Füllfeder in der Hand liegt.

+ Nicht zu viel mitschleppen“: Schultaschen sollen nicht schwerer als maximal ein Zehntel des Körpergewichts der Schülerin/des Schülers sein. Die leere Schultasche sollte nicht mehr als 1,20 Kilogramm wiegen. Wichtig: Die Schultasche soll auf dem Rücken getragen werden und nicht nur auf einer Schulter!

+ Finanzielle Hilfe: Wird Mindestsicherung bezogen, haben SchülerInnen Anspruch auf ein kostenloses Schulstartpaket, unabhängig vom Alter und Schultyp. Mehr Infos:

https://www.roteskreuz.at/wien/katastrophenhilfe/schulstartpaket/

+ Günstig einkaufen: In den Carla-Läden der Caritas Wien (1050, Mittersteig 10 und 1210, Steinheilgasse 3) und im Sozialmarkt SOS-Ballon (1050, Schönbrunner Straße 75) können Sie Schulartikel günstig einkaufen.

