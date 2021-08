Wöginger: SPÖ hat aus den Fehlern von 2015 nichts gelernt

ÖVP-Klubobmann kritisiert verantwortungslose Politik der SPÖ und von Wiens Bürgermeister Ludwig

Wien (OTS) - Die SPÖ habe aus den Fehlern von 2015 nichts gelernt, und wolle ihre Willkommenspolitik ohne Rücksicht auf das Wohl der Österreicherinnen und Österreicher wiederholen, betont ÖVP-Klubobmann August Wöginger. „Es ist unverantwortlich von Vertretern der SPÖ die Demonstrationen für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan zu unterstützen. Denken wir zurück an 2015, wo uns die Flüchtlingswelle aufgrund der Willkommenspolitik von Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann regelrecht überrollt hat“, warnt Wöginger.

Verständnislos zeigte sich der ÖVP-Klubobmann auch bezüglich der jüngsten Aussagen des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, der sich für die erneute Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen ausspreche. „Ludwig verschließt offenbar die Augen vor den Integrationsproblemen, die in seiner Stadt bereits vorherrschen“, so Wöginger. Mit der weiteren Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan werde sich diese Kluft in Wien nur noch weiter verschärfen.

„Ich plädiere an die SPÖ zum Wohle der Österreicherinnen und Österreicher zur Vernunft zu kommen und der Willkommenspolitik ein Ende zu setzen. Vielmehr ist es wichtig den Menschen in Afghanistan vor Ort zu helfen. Ich hoffe, dass auch in der SPÖ dementsprechende Kräfte wirken werden, um Fehler auf dem Rücken der Österreicherinnen und Österreicher zu vermeiden.“ Während Ludwig Flüchtlinge aufnehmen wolle, so sende Burgenlands Landeshauptmann Doskozil gegenteilige Signale aus. „Das Chaos in der SPÖ wird immer größer“, so Wöginger abschließend. (Schluss)

