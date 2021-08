SPORT 2000 Österreich und die Premium Sports Group (Schweiz) beschließen digitale Zusammenarbeit

Die automatisierten Daten sorgen für einen reibungslosen Betrieb, sowohl im Offline- als auch im Online-Bereich. Wir haben die digitale Strategie bei SPORT 2000 in den letzten Jahren laufend ausgebaut und freuen uns daher sehr, dass sich die Premium Sports Group in Zusammenarbeit mit der ANWR-GRANAT SWISS AG unserem digitalen System nun anschließt. Das bestätigt, dass unsere Arbeit in diesem Bereich über die Ländergrenzen hinweg wahrgenommen wird. Eine breite Datenbasis hilft Händlern und Industrie gleichermaßen, das Geschäft und die Sortimente smart zu steuern und zu planen sowie frühzeitig auf Trends und verändertes Kundenverhalten zu reagieren Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Ohlsdorf (OTS) - Digitales Gesamtpaket von SPORT 2000 Österreich mit eigenem Data Clearing Center, digitalem Ladentisch und dem Onlineshop überzeugt die Premium Sports Group inklusive der ANWR-GARANT SWISS AG. Sie schließen sich nun der erfolgreichen Digitalisierungsstrategie von SPORT 2000 Österreich an und lassen damit eine länderübergreifende, digitale Zusammenarbeit im Sportfachhandel entstehen. „Die automatisierten Daten sorgen für einen reibungslosen Betrieb, sowohl im Offline- als auch im Online-Bereich. Wir haben die digitale Strategie bei SPORT 2000 in den letzten Jahren laufend ausgebaut und freuen uns daher sehr, dass sich die Premium Sports Group in Zusammenarbeit mit der ANWR-GRANAT SWISS AG unserem digitalen System nun anschließt. Das bestätigt, dass unsere Arbeit in diesem Bereich über die Ländergrenzen hinweg wahrgenommen wird. Eine breite Datenbasis hilft Händlern und Industrie gleichermaßen, das Geschäft und die Sortimente smart zu steuern und zu planen sowie frühzeitig auf Trends und verändertes Kundenverhalten zu reagieren“ , sieht Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich in der digitalen Zusammenarbeit einen nächsten wichtigen Schritt in der Digitalisierung der Sportfachhändlergemeinschaft.

