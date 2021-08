#dif21: Anmeldung für Tickets startet jetzt!

Ab sofort können sich Interessierte für Tickets zum #dif21 Wochenende anmelden. Erste Zutrittsregelungen stehen fest. ORF III überträgt die Highlights live!

Wien (OTS/SPW) - Von 17. bis 19. September 2021 findet auf der Donauinsel wieder das Grande Finale statt. DIF-Fans erwartet eine kunterbunte Musik- und Kulturmischung auf drei „Inseln“ mit vier Bühnen zwischen Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke. Corona-bedingt finden die #dif21 Shows mit einer maximal zulässigen Besucher*innenzahl statt. Tickets werden daher im Vorfeld verlost.



Ab heute bis einschließlich Sonntag, 5. September (23:59 Uhr), kann sich jede*r unter www.donauinselfest.at für eine der „Inseln“ anmelden. Im Anschluss werden die Besucher*innen-Anzahl festgelegt und die Gewinner*innen aus allen Anmeldungen ausgelost. Sie erhalten ein personalisiertes und fälschungssicheres Ticket. Auf Empfehlung des COVID-19-Beirats des Donauinselfests steht bereits heute fest, dass das Festivalgelände ausschließlich mit einem nicht mehr als 48 Stunden alten, negativen PCR-Test betreten werden darf – für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren gelten maximal 72 Stunden.



Weitere Zutrittsbeschränkungen sind auf Basis der Entwicklung des Infektionsgeschehens sowie neuer behördlicher Vorgaben möglich. Die endgültige maximale Teilnehmer*innenanzahl, Details zum Setting sowie umfassende Sicherheitsmaßnahmen können daher voraussichtlich erst Anfang September bekannt gegeben werden.

#dif21: Sicherheit an erster Stelle

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien: „Selbstverständlich findet das Donauinselfest weiterhin bei freiem Eintritt statt und wir hoffen möglichst vielen Menschen ein fulminantes Erlebnis vor Ort ermöglichen zu können. Dabei müssen Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten und Besucher*innen zu jeder Zeit gewährleistet sein und auch die behördlichen Vorgaben vollumfänglich eingehalten werden!“

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH: „Wir freuen uns sehr über zahlreiche Anmeldungen und haben auch heuer wieder für Groß und Klein und jeden Musikgeschmack viel zu bieten – stets in einem sicheren Setting! Zu den notwendigen Zutrittsregelungen befinden wir uns in ständigem Austausch mit unserem COVID-19-Beirat, der das Infektionsgeschehen laufend bewertet. Wir haben schon letztes Jahr bewiesen, dass wir mit sich verändernden Rahmenbedingungen umgehen können, und sind auch heuer auf unterschiedliche Szenarien sehr gut vorbereitet.“

Prof. Dr. Siegfried Meryn, Vorsitzender des COVID-19-Beirats, appelliert: „Aufgrund der aktuell in Bezug auf das Infektionsgeschehen unsicheren Lage, kann ich nur jedem und jeder unbedingt raten, sich impfen zu lassen! Das gilt gleich dreifach: hinsichtlich der eigenen Gesundheit, des Schutzes des persönlichen und gesellschaftlichen Umfeldes sowie des Interesses und auch Bedürfnisses vieler, im Herbst an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen zu können.“

Impfangebot vor Ort und bei der #dif21 Sommertou

Dementsprechend haben nicht geimpfte Ticketbesitzer*innen jedenfalls die Möglichkeit, sich mit Vorlage des negativen PCR-Tests sowie ihrer E-Card ohne weitere Voranmeldung vor Ort von medizinisch geschultem Personal impfen zu lassen – einfach, schnell und kostenfrei. Impfmöglichkeiten wie diese gibt es auch im Rahmen der #dif21 Sommertour immer bei den Mittwoch-Tourstopps und den Samstag-Specials auf der Donauinsel. Eine Übersicht gibt es hier: https://donauinselfest.at/Sommertour/

#dif21 Kooperation mit ORF III



All jene, die kein Ticket für das Grande Finale auf der Donauinsel bekommen oder aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, auf ORF III ausgewählte Highlights der #dif21 Shows am Bildschirm mitzuverfolgen. ORF III wird erneut zum Festivalsender und überträgt drei Tage lang die besten Konzert- und Kabarett-Höhepunkte vom Donauinselfest 2021 live in die heimischen Wohnzimmer. Für noch mehr Festivalstimmung sorgen tagsüber Open-Air-Produktionen vergangener Jahre sowie Live-Berichte direkt von der Donauinsel.

„Welch hohen Stellenwert das gemeinsame Erleben von Musik, Kunst, Kultur und Kleinkunst in unserer Nation einnimmt, haben nicht zuletzt die vergangenen Monate der Corona-Krise schmerzlich unter Beweis gestellt. Umso schöner ist es, als langjähriger Medienpartner des Donauinselfests, die herausragendsten Konzert- und Kleinkunst-Ereignisse von der Fest- und Ö1-Bühne heuer erneut drei Tage lang live via ORF III in die österreichischen Wohnzimmer zu übertragen. Ich freue mich auf Top-Konzerte von Künstler*innen der heimischen Musikszene wie Kruder & Dorfmeister, Avec, Seiler & Speer, Gert Steinbäcker u. v. m. sowie auf Kabarett-Höhepunkte von Kleinkunst-Größen wie Lukas Resetarits, Nadja Maleh und Thomas Maurer“, so ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber.

Die Konzert- und Kabarett-Übertragungen auf ORF III werden von der „HEY-U Mediagroup“ unter der Leitung von Herwig Ursin produziert.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

