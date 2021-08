UEFA Europa Conference League Qualifikation auf PULS 24: St. Johnstone - LASK am Donnerstag um 19:45 Uhr live

Wien (OTS) - Die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League ist bereits in Sichtweite. Trotzdem muss der LASK am Donnerstag gegen den schottischen Cupsieger St. Johnstone zumindest ein Tor erzielen, um wieder in Europa dabei zu sein. Nach dem enttäuschenden 1:1 im Hinspiel, bei dem sich die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer mit der Spielweise der Schotten sichtlich schwer getan hat, heißt es beim Rückspiel in Perth jetzt den Kampf annehmen und gleichzeitig die spielerische Überlegenheit auf den Platz bringen.



PULS 24 zeigt das entscheidende Spiel im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League am Donnerstag um 19:45 Uhr live und exklusiv im heimischen Free-TV.



PULS 24 SPORT-Team:

Moderation/Kommentator: Mario Hochgerner

Co-Kommentator & Experte: Johnny Ertl



UEFA Europa Conference League, 4. Qualifikationsrunde: St. Johnstone vs. LASK

Am Donnerstag um 19:45 Uhr live und exklusiv auf PULS 24



Die UEFA Europa Conference League live auf PULS 24 HD sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

