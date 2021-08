"IKEA: Außen hui, innen pfui" - Protestaktion & Präsentation Investigativbericht, Do., 26.8., 9:30 Uhr

Bürgerinitiative für ein Lieferkettengesetz, rumänische NGO Agent Green & Extinction Rebellion informieren bei Eröffnung von IKEA Westbahnhof

Wien (OTS) - Seit Jahren steht der schwedische Konzern IKEA, größter Holzverbraucher der Welt, in der Kritik, weil von ihm nachweislich auch illegal gerodetes Holz für die Erzeugung der Möbel verwendet wird. Trotz Milliardengewinnen ist das Konzernmanagement offenbar nicht willens oder in Lage, für ökologisch und sozial gerechte Lieferketten zu sorgen. Gleichzeitig wird jedoch mit großem Werbeaufwand an einem nachhaltigen Image gebastelt – das zeigt nicht zuletzt die Inszenierung des neuen Standorts am Westbahnhof in Wien.

Die Bürgerinitiative für ein Lieferkettengesetz informiert anlässlich der Eröffnung die Besucher*innen und die Öffentlichkeit über das, was wirklich in den IKEA-Möbeln steckt. Dazu wird auch unter Anwesenheit des bekannten Aktivisten Gabriel Paun ein neuer Bericht von „Agent Green“ präsentiert, der auf einer einjährigen investigativen Recherche in Rumänien basiert. Die Aktivist*innen von Extinction Rebellion machen zudem auf die Auswirkungen des Raubbaus auf das Klima und die Umwelt aufmerksam.

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen:

Datum: Donnerstag, 26. August 2021, 9:30 Uhr

Ort: Europaplatz, Wien-Westbahnhof

Mit: Veronika Bohrn Mena (Sprecherin Bürgerinitiative Lieferkettengesetz), Gabriel Paun (Agent Green), Lena Schilling (Fridays For Future & Jugendrat) und Aktivist*innen von Extinction Rebellion

Für weiterführende Informationen zu den Machenschaften von IKEA steht den geschätzten Medienvertreter*innen eine umfangreiche Presseunterlage samt dem Report von Agent Green zur Verfügung. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt!

Datum: 26.08.2021, 09:30 - 11:00 Uhr

Ort: Europaplatz

1150 Wien, Österreich

